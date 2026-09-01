U Slatini oživljava novi grad

U Slatini će da zaživi jedan novi moderan grad, jedan spoj zdravstva, zdravstvenog turizma, rekreacije, prevencije zdravlja i stanovanja, rekao je za RTRS, Goran Talić direktor Instituta “Dr Miroslav Zotović”.

"To je projekat koji se priprema već neko vrijeme. Sad smo u završnoj fazi tog projekta, imamo idejna rješenja i u nekom narednom periodu, da li će to biti pet ili deset godina, ja mislim da će to biti pre od deset godina. To je jedan veoma dobar koncept", rekao je Talić.

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Navodi da trenutno Institut “Dr Miroslav Zotović” ima devet hiljada kvadrata građevinskog zemljišta i pet hiljada kvadrata objekata te da će to biti početna faza izgradnje nove Slatine.

"Kada je riječ o novom projektu, to su potpuno novi prostori, s obzirom da je to mimo parka, ne remete nikakvu vizuru, nikakve građevinske dijelove, prirodne resurse. Tako da na tom prostoru možemo napraviti 30.000 kvadrata objekata. Svagdje pravih garaža i to je stvar koju treba privesti kraju. Od tih 30.000 novih kvadrata biće desetak hiljada kvadrata garaža", naveo je Talić.

Kaže da će ovog mjeseca raspisati tender za izgradnju bolničke apoteke, te da nakon toga kreće, kako kaže, veliki projekat.

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"To će biti na lokaciji bivšeg Slateksa. Nakon toga ide veliki projekat. To je ogroman kompleks sa zdravstvenim turizmom, kongresnim centrom, svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a značajno je to da ćemo u Slateksu", rekao je Talić za RTRS.

Navodi da u objektima kooji će se raditi, biće odvojeni pacijenti od ljudi koji će ići na rekreaciju i na prevenciju svoga zdravlja.

"Ne bi se trebali miješati bolesnici i ljudi koji dolaze da se rekreiraju i koji su došli da uživaju", kaže Talić.

Talić je naveo da je u planu da se radi nova park šuma na drugoj strani ove postojeće.

"Nova park šuma će biti na nekih 270 dunuma, imaće staze za prevenciju i liječenje, praktično za fizikalnu terapiju ljudi koji su radili kardiovaskularne intervencije i koji imaju pulmološke probleme. To je potpuno jedna nova priča", kaže Talić.

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Termalna voda može biti lek, može biti pomoćno sredstvo za lečenje. U njoj ima mnogo potencijala koji se mogu iskoristiti.

Termalna voda jeste i energent koji se može dobro iskoristiti. U Republici Srpskoj ima oko 200 termalnih geotermalnih izvora. Na nivou države mora biti strategija za iskorištavanje te termalne snage.