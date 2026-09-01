Banjalučaninu godina zatvora za šverc 5,5 kilograma marihuane, sud prihvatio sporazum

Marko Simić (32) iz Banjaluke sklopio je sporazum o priznanju krivice kojim je predviđeno da mu se izrekne kazna od godinu dana zatvora zbog šverca 5,5 kilograma marihuane.

Sporazum, koji je Simić zaključio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci, jutros je prihvatio Osnovni sud u Banjaluci. Presuda će naknadno biti objavljena.

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Osim kazne zatvora sporazumom je predviđeno da se Simiću izrekne i novčana kazna, kao i trajno oduzimanje automobila ”BMW 5”, koji je korišten za šverc narkotika.

Podsjetimo Simić je optužen da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom. Radilo se o švercu marihuane koji je otkriven 30. septembra u okviru policijske akcije ”Nišan 3”. Naime, policija je tada pokušala da zaustavi Simića u automobilu ”BMW 5”, ali se on dao u bjekstvo. Vozilom je sišao na livadu, gdje je sustignut i uhapšen. U pretresu vozila i kuće pronađeno je 5,5 kilograma marihuane. Cijeli slučaj obilježio je i veliki pravosudni skandal budući da je Simić, zbog štrajka advokata, završio na slobodi, umjesto u pritvoru.

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Inače, Marko je sin nekadašnjeg savjetnika direktora Policije Republike Srpske Dragana Simića. Oni su zajedno uhapšeni, a potom i optuženi za napad na policajce koji se dogodio 6. oktobra 2025. godine u ulici Nikole Pašića u Banjaluci. Policajci su tada u automobilu zaustavili Marka i namjeravali su ga testirati na drogu, kada su na mjesto događaja stigli Dragan i Markov mlađi brat Miloš. Došlo je do sukoba u kojem su povrijeđeni policajci S.K. i J.G. Simiću i sinovima optužnicom je na teret stavljeno krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.