Obračun zbog tendera za hranu djeci: Prijetnje, bombe i borba za posao od 170.000 KM

Prijetnje, bombe i na kraju hapšenje u akciji "Keterin". Sve zbog tendera od 170.000 za dostavu hrane u Osnovnu školu Kovačići.

Detalji slučaja navedeni su u prijedlogu Tužilaštva KS za određivanje pritvora osumnjičenima uhapšenim u akciji „Ketering“.

Prema navodima Tužilaštva, M. M. i Admir Arnautović Šmrk sumnjiče se da su u periodu od sredine januara do početka marta 2026. godine pokušali da prisile direktora kompanije „MBA centar Slatko i Slano“ A. K. da odustane od tendera za dostavu hrane Osnovnoj školi „Kovačići“.

Kompanija koju predstavlja A. K. na tenderu je izabrana kao najpovoljniji ponuđač.

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Kako se navodi u tužilačkim dokumentima, spor je počeo još tokom postupka javne nabavke, kada su prema A. K. upućivane poruke i zahtjevi da odustane od posla i ugovor prepusti konkurentskoj firmi.

Nakon što do toga nije došlo, A. K. je, prema navodima iz prijedloga za pritvor, slučaj prijavio MUP-u Kantona Sarajevo.

Tužilaštvo tvrdi da su nakon toga uslijedili ozbiljniji oblici pritiska.

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U januaru su u dva navrata kod poslovnica kompanije „Slatko i Slano“ pronađene, odnosno aktivirane eksplozivne naprave. U prvom slučaju nije došlo do eksplozije, dok je u drugom pričinjena materijalna šteta na objektu, saznaje Istraga.

Prema tvrdnjama Tužilaštva, ovi događaji bili su povezani sa sporom oko tendera, a u njihovo organizovanje navodno je bilo uključeno više osoba.

Među dokazima na koje se Tužilaštvo poziva nalaze se i poruke, kao i telefonski i audio-razgovori zabilježeni tokom posebnih istražnih radnji.

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U jednoj od poruka koju je A. K. dobio početkom marta, napadi su, kako se navodi, dovedeni u vezu sa „otimanjem poslova“, uz najavu da bi pritisci mogli biti nastavljeni.

Tužilaštvo KS sumnjiči M. M., Admira Arnautovića Šmrka, H. H. i E. H. za krivična djela koja se, između ostalog, odnose na iznudu, izazivanje opšte opasnosti i pripremanje krivičnog djela.

Opštinski sud u Sarajevu osumnjičenima je odredio jednomjesečni pritvor.

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Sve navedene tvrdnje predstavljaju navode Tužilaštva iz dosadašnje faze postupka, a krivična odgovornost osumnjičenih nije pravosnažno utvrđena.