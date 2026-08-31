Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

Vozač automobila poginuo je u teškom sudaru sa autobusom na putu Banovići-Živinice, potvrđeno je u policiji.

"Policijskoj stanici Banovići, otprilike u 11.45 sati, prijavljeno je od Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići, da se na regionalnom putu Banovići - Živinice u mjestu Oskova, dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali automobil i autobus, a poginuo je vozač automobila", potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

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Dok traje uviđaj, saobraćaj je na pomenutoj dionici u potpunosti obustavljen i odvija se alternativno preko naselja Mačkovac i Hrvati.

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"Uviđajem na mjestu događaja rukovodiće dežurni kantonalni tužilac, a prema uputstvima tužioca izvršiće ga istražioci Odjeljenja kriminalističke poliije Policijske uprave Banovići", naveli su iz policije.