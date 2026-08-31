Banjalučanin pijan zapucao pa završio u lisicama

Autor:Stevan Lulić
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Banjalučanin B.H. uhapšen je nakon što je u subotu naveče pijan zapucao iz startnog pištolja, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.
Slučaj se dogodio oko 20.15 sati, a od uhapšenog je uz potvrdu oduzet startni pištolj marke "ZORAKI".
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"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica B.H. utvrđeno je prisustvo od 2,82 g/kg alkohola u organizmu", navodi se u saopštenju banjalučke policije.
O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.
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