Na imanju Prnjavorčanina ”nikla” indijska konoplja, uhapšen je

Prnjavorčanin P.D. uhapšen je u okviru akcije ”Plantaža 2026” nakon što je na njegovom imanju pronađeno 17 stabljika indijske konoplje.

U PU Banjaluka navode da je akcija ”Plantaža” usmjerena na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, a P.D. je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom.

”Na području Prnjavora policijski službenici su izvršili uviđaj na imanju P.D. pri čemu su pronašli i izuzeli 17 stabljika biljke nalik na indijsku konoplju”, saopštila je PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv P.D. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.