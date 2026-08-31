Na imanju Prnjavorčanina ”nikla” indijska konoplja, uhapšen je

Autor:ATV redakcija
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Prnjavorčanin P.D. uhapšen je u okviru akcije ”Plantaža 2026” nakon što je na njegovom imanju pronađeno 17 stabljika indijske konoplje.
U PU Banjaluka navode da je akcija ”Plantaža” usmjerena na sprečavanje zloupotrebe opojnih droga, a P.D. je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom.
”Na području Prnjavora policijski službenici su izvršili uviđaj na imanju P.D. pri čemu su pronašli i izuzeli 17 stabljika biljke nalik na indijsku konoplju”, saopštila je PU Banjaluka.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv P.D. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
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