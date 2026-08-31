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Taletović optužen za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva

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Ognjen Matavulj
31.08.2026 11:05

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Кантонално тужилаштво Тузла
Foto: ATV

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv Hamida Taletovića (64) iz Banovića zbog ubistva komšije N.Ć. (54) i pokušaja ubistva njegove supruge i brata.

Taletoviću je optužen za ubistvo na okrutan i podmukao način, dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.

”Taletoviću se na teret stavlja da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov komšija N.Ć (54) i iz automatske puške ispalio više hitaca prema njemu, ranio ga, te mu prišao dok je ležao i iz neposredne blizine ispalio u njega još nekoliko hitaca i usmrtio ga nanijevši mu više prostrelnih i ustrelnih povreda u pređelu grudnog koša, stomaka i nogu”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

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Dodaju da je osumnjičeni ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi ubijenog N.Ć. koji su bili u blizini i pokušavali mu pomoći.

”Tom prilikom A.Ć. (47) je nanio dvije teške tjelesne povrede u predjelu abdomena i desne natkoljenice”, navode u tužilaštvu.

Optužnicu je potvrdio Kantonalno sud u Tuzli. Uz optužnicu tužilaštvo je predložilo i da se optuženom produži pritvor.

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Tagovi :

pucnjava u Banovićima

Hamid Taletović

Optužnica

Ubistvo

Kantonalno tužilaštvo Tuzla

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