Tragedija kod Prnjavora, poginuo vozač auta

Vozač automobila Volksvagen R.K. iz Prnjavora poginuo je u subotu teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Velika Ilova, potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Do nesreće je došlo rano ujutru u 5.40 sati kada je R.K. automobilom sletio sa puta.

Vozaču nije bilo pomoći te je smrtno stradao na mjestu nesreće.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.