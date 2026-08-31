Tragedija kod Prnjavora, poginuo vozač auta

Autor:Stevan Lulić
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Vozač automobila Volksvagen R.K. iz Prnjavora poginuo je u subotu teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Velika Ilova, potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.
Do nesreće je došlo rano ujutru u 5.40 sati kada je R.K. automobilom sletio sa puta.
Vozaču nije bilo pomoći te je smrtno stradao na mjestu nesreće.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
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