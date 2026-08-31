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Tragedija kod Prnjavora, poginuo vozač auta

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Autor:

Stevan Lulić
31.08.2026 12:06

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Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Vozač automobila Volksvagen R.K. iz Prnjavora poginuo je u subotu teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Velika Ilova, potvrđeno je u Policijskoj upravi Banjaluka.

Do nesreće je došlo rano ujutru u 5.40 sati kada je R.K. automobilom sletio sa puta.

Vozaču nije bilo pomoći te je smrtno stradao na mjestu nesreće.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Prnjavor

tragedija

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