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Horor u stambenoj zgradi: Tijela majke i sina pronađena u fazi raspadanja

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 12:48

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Хорор у стамбеној згради: Тијела мајке и сина пронађена у фази распадања
Foto: ATV

Dva tijela pronađena su u stambenoj zgradi u niškom naselju Palilula, nezvanično saznaje "Informer".

Prema riječima komšija, radi se o majci i sinu.

Tijela su otkrivena u poodmakloj fazi raspadanja.

Za sada ništa ne ukazuje na krivično djelo, piše pomenuti portal.

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tijelo u fazi raspadanja

pronađeno tijelo

Niš

Srbija

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