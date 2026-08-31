Horor u stambenoj zgradi: Tijela majke i sina pronađena u fazi raspadanja

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Foto: ATV

Dva tijela pronađena su u stambenoj zgradi u niškom naselju Palilula, nezvanično saznaje "Informer".

Prema riječima komšija, radi se o majci i sinu. Tijela su otkrivena u poodmakloj fazi raspadanja. Za sada ništa ne ukazuje na krivično djelo, piše pomenuti portal.

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