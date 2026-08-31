Horor u stambenoj zgradi: Tijela majke i sina pronađena u fazi raspadanja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dva tijela pronađena su u stambenoj zgradi u niškom naselju Palilula, nezvanično saznaje "Informer".
Prema riječima komšija, radi se o majci i sinu.
Tijela su otkrivena u poodmakloj fazi raspadanja.
Za sada ništa ne ukazuje na krivično djelo, piše pomenuti portal.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
54
14
49
14
44
14
41
14
40
Trenutno na programu