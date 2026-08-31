Čudna jesen pred nama: Objavljena prognoza za septembar i oktobar

Autor:ATV redakcija
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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) Srbije objavio je klimatske izglede za predstojeću jesen, a najnoviji podaci pokazuju da su pred nama mjeseci puni iznenađenja i ekstremnih meteoroloških obrta.
Prema zvaničnom izvještaju za septembar i oktobar, očekuje se neobično toplo vrijeme i produžetak ljeta, ali i periodi sa padavinama koje će biti iznad višegodišnjeg prosjeka.
Klimatski izgledi za početak septembra donose nam toplo vrijeme sa temperaturama znatno iznad višegodišnjeg prosjeka.
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Količina padavina u ovoj sedmici biće u granicama proseka, sa očekivanom sumom od 6 do 15 milimetara.
Odmah nakon toga, u periodu od 31. avgusta do 6. septembra, nedjeljna temperatura vazduha nastavlja da bude iznad prosjeka uz odstupanje od oko 2 stepena.
Očekuje se da će maksimalna temperatura vazduha u tim danima biti od 23 do 30 stepena.
Tokom ove nedjelje padavine će takođe biti oko prosječnih vrijednosti, sa ukupnom sumom od 3 do 7 milimetara. Ovakav uvod u septembar jasno ukazuje na to da nas čeka topao prelazni period sa ljetnim karakteristikama.
Mjesečni grafikon najavljuje izuzetno toplo vrijeme i dramatičan nedostatak padavina u glavnom gradu Srbije.
Prvo osjetnije, ali kratkotrajno osvježenje stiže oko 6. septembra kada će maksimalna temperatura pasti na 27 stepeni, a minimalna na 16 stepeni. Ipak, novi topli talas već 10. septembra ponovo podiže živu na 31 stepen.
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Tek u drugoj polovini mjeseca temperature lagano padaju ka 26 stepeni na samom kraju prognoznog perioda. Najveća anomalija na grafikonu jeste skoro potpuni izostanak kiše u Beogradu.
Najnovije karte anomalija koje koristi RHMZ pokazuju da nas očekuje neuobičajeno topao septembar, ali i količina padavina koja će biti iznad višegodišnjeg prosjeka. U celoj Srbiji srednja mjesečna temperatura biće oko 1 stepen iznad prosječnih vrijednosti. To znači da će srednja septembarska temperatura imati vrijednosti od 17 do 20 stepeni u nižim predjelima, dok će u brdsko-planinskim krajevima iznositi od 9 do 14 stepeni.
Procjenjuje se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar biti od 24 do 26 stepeni u nižim predjelima, a na planinama od 14 do 19 stepeni.
Sa druge strane, srednja minimalna temperatura biće od 11 do 15 stepeni, dok će u planinskim predjelima iznositi od 7 do 10 stepeni.
Prognozira se čak od 13 do 17 ljetnih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha od 25 stepeni i više u nižim predjelima, dok će na planinama biti do 3 takva dana.
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Građani će morati da se spreme i za prave tropske vrućine, jer se prognozira do pet tropskih dana u nižim predjelima, tokom kojih će maksimalna temperatura vazduha dostići ili preći 30 stepeni.
Septembarska količina padavina biće iznad prosjeka, sa prognoziranim vrijednostima od 65 do 90 milimetara u nižim predjelima, i čak do 120 milimetara u planinskim predjelima.
Očekivani broj dana sa padavinama u nižim predjelima iznosiće od 10 do 13, dok će u brdsko-planinskim krajevima kiša padati i do 18 dana.
Za razliku od septembra, u cijeloj Srbiji se prognozira prosječno topao oktobar, ali se kišni talas nastavlja jer će količina padavina ponovo biti iznad višegodišnjeg prosjeka. Ipak, pred kraj mjeseca, odnosno tokom treće dekade oktobra, ponovo nas očekuju temperature koje su za oko 1 stepen iznad prosjeka.
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Srednja oktobarska temperatura vazduha imaće vrijednosti od 11 do 14 stepeni, a u planinskim predjelima od 6 do 9 stepeni. Takođe, prognozira se srednja maksimalna temperatura od 18 do 21 stepen u nižim predjelima, dok će u planinskim predjelima iznositi od 10 do 16 stepeni.
Srednja minimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 6 do 10 stepeni, a na planinama od 3 do 6 stepeni.
Kada se sumiraju sezonski klimatski izgledi za jesen, u Srbiji se prognozira topla jesen sa prosječnom količinom padavina. U većem dijelu Srbije očekuje se jesen sa temperaturom vazduha koja je za oko 2 stepeni iznad višegodišnjeg proseka.
RHMZ sezonski izgledi pokazuju da će se srednja jesenja temperatura vazduha u nižim predjelima kretati u intervalu od 12 do 15 stepeni, dok će u brdsko-planinskim predjelima iznositi od 7 do 11 stepeni, prenosi "Blic".
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