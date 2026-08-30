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Isplivao uznemirujući snimak ubistva Novice Eleka

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:17

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Новица Елек (45) убијен је у Сурчину-
Foto: MUP Srbije

Sigurnosne kamere snimile su likvidaciju Novice Eleka (45), starog znanca policije, koji je ubijen sinoć nešto prije 21 sat u Surčinu!

Kako se može vidjeti na video-snimku sa sigurnosnih kamera, zločin se dogodio kada se Elek dovezao automobilom do svoje kuće i izašao iz njega.

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Čim je izašao, napadač je počeo da puca u njega sa razdaljine, prilazeći žrtvi s prednje strane vozila. Elek je odmah počeo da bježi sa zadnje strane kola, ali je ubica potrčao ka njemu, a kada je Elek pao na trotoar ispred kapije, egzekutor mu je prišao i ovjerio ga, ispalivši mu metak u sljepoočnicu.

Kamera je zabilježila i bijeg napadača, a uznemirujući snimak je objavljen na DRUŠTVENIM MREŽAMA.

Kako je "Kurir" javio, napadač je do mjesta zločina došao biciklom, a njim je potom i pobjegao. Bicikl je pronađen nekoliko ulica dalje od mjesta zločina, a sumnja se da je napadač bijeg odatle nastavio drugim prevoznim sredstvom.

"Napadač je bio obučen u crni šorc i crnu majicu, imao je naočare i rukavice. Sumnja se da je imao pomagače, kao i da je duže vrijeme pratio metu i vrebao pravu priliku da zapuca", objašnjava nam izvor.

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Policija je poslije likvidacije pokrenula akciju Vihor 3 i za osumnjičenim se traga.

Inače, ubijeni Elek bio je poznat policiji i pravosuđu, a njegovo ime povezivalo se sa nekim od najozloglašenijih pljački u Srbiji, ali i brutalnim porodičnim nasiljem.

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Novica Elek

Ubistvo

Surčin

Srbija

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