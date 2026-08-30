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Ovo je navodno razlog tajne posjete direktora CIA Moskvi

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:55

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Ово је наводно разлог тајне посјете директора ЦИА Москви
Foto: Pixabay

Tokom tajne posete Moskvi direktor američke CIA Džon Retklif predložio je sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, javlja "Aksios" pozivajući se na dobro upućene izvore.

Kako su rekli izvori navodno upoznati sa situacijom, to je bio prvi put da se Retklif lično uključio u diplomatske napore da se postigne napredak u odnosima između Rusije i Ukrajine.

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Retklif se sastao sa ruskim kolegama, šefom ruske Spoljne obavještajne službe (SVR) Sergejem Nariškinom i direktorom Federalne službe bezbjednosti (FSB) Aleksandrom Bortnjikovim.

Cilj posjete?

Posjeta Retklifa je dijelom imala za cilj da se utvrdi da li bi šefovi ruskih obavještajnih službi mogli da pomognu u ubjeđivanju Putina da se krene ka nastavku pregovora sa Ukrajinom uz posredovanje SAD, naveli su izvori.

Prema riječima izvora, u petak su američki zvaničnici obavijestili Zelenskog o Retklifovim razgovorima u Moskvi i prijedlogu za trilateralni samit koji je Trampova administracija i ranije nudila i Zelenskom koji je bio saglasan i Putinu koji je odbacio taj prijedlog.

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"Njujork tajms" objavio je ranije ove nedjelje da je Retklif dao Bortnikovu "sumornu procjenu" stanja rata i pozvao Rusiju da postigne dogovor prije nego što se situacija pogorša.

Izvori su potvrdili "Aksiosu" da je Retklif zaključio da je Bortnikov konstruktivan igrač koji bi mogao da pomogne u obnavljanju diplomatskih napora, ali CIA je odbila da komentariše.

Tramp je za "Aksios" izjavio ranije da je Retklifova posjeta bila "uobičajena aktivnost" i da nije imala za cilj da upozori Rusiju da ne napada teritoriju NATO, prenosi "B92".

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Ukrajina

CIA

Donald Tramp

Volodimir Zelenski

Vladimir Putin

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