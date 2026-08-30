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Direktor škole u Nepalu spasio 900 učenika sigurne smrti

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:37

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Људи пролазе поред штете након бујичних поплава у Девигату, у округу Нувакот у Непалу, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Direktor škole u Nepalu kaže da su ga serije telefonskih poziva, u kojima je upozoren na opasnost od poplava, podstakle da na sigurno evakuiše oko 900 učenika.

Rajendra Davadi, direktor Srednje škole Tribhuvan Trishuli u Nuvakotu, koja broji nešto više od 1.600 učenika, kaže da je u samo nekoliko minuta primio četiri upozorenja od različitih osoba.

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Među njima su bili i izvještaji da su poplavne vode već potopile uzvodno naselje Betravati.

Davadi je tada donio odluku o hitnoj evakuaciji učenika.

"Odlučio sam da više ne smijem odgađati. Čak i ako poplava ne dođe, radilo se samo o nastavi za jedan jedini dan," izjavio je za BBC.

Dok su se učenici i osoblje evakuisali na viši teren, Davadi je mogao vidjeti kako poplavne vode gutaju zgradu doma koja se nalazila svega oko 100 metara od rijeke.

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"Da smo odluku donijeli 10 minuta kasnije, niko od nas, uključujući učenike i mene, danas ne bi mogao razgovarati s vama", zaključio je.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

Nepal

Škola

Poplava

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