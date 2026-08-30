Meteorolog otkrio kakvo se vrijeme očekuje u septembru

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da će se ljeto zadržati i tokom naredne dvije nedjelje, uz temperature iznad prosjeka i manjak padavina.

"Znači, natprosječno toplo, u većini dana suvo, sa relativno visokim temperaturama, 30 i više. Može u nekom danu malo da padne stepen-dva ispod 30 stepeni, a prosječna maksimalna temperatura za kraj avgusta i za sam početak septembra je 26 stepeni", rekao je on za Tanjug.

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Todorović je naveo da je rekordna maksimalna temperatura u septembru u Beogradu 41,8 stepeni, izmjerena 9. septembra 1946. godine i dodao da su i tada postojale duge epizode ekstremno toplog vremena.

"Srednji datum pojave maksimalne temperature od 30 stepeni, sad pričam za Beograd, ali u principu važi i za Srbiju je 14. septembar. Znači, normalno je da do polovine septembra imamo temperature, bar u nekim danima, 30 i više stepeni", dodao je.

O zahlađenju

Meteorolog je rekao da je teško dati precizan odgovor na to kada bi moglo da uslijedi pravo zahlađenje.

"Ne bih baš da izmišljam. Nemam argumenata. Po inerciji sistema koja već skoro dva mjeseca vlada iznad našeg regiona, to su mali prolazi, slabo izraženi hladni frontovi koji donose vrlo malo oblaka i vrlo malo padavina, i lokalnog karaktera", objasnio je.

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Prema njegovim riječima, u narednom periodu moguće je postepeno spuštanje maksimalnih temperatura sa prolaskom hladnih frontova, ali bez očekivanja ozbiljnijih i široko rasprostranjenih padavina.