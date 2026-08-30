Srbin protjeran iz Hrvatske zbog bugarskog dokumenta

Srbin je uhapšen na graničnom prelazu Slavonski Brod nakon što je prilikom izlaska iz Hrvatske policiji pokazao vozačku dozvolu Bugarske za koju je utvrđeno da je falsifikovana.

Potvrdila je to Policijska uprava brodsko-posavska.

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On je upravljao automobilom hrvatskih registarskih oznaka, a policija je tokom granične kontrole posumnjala u vjerodostojnost njegove vozačke dozvole, nakon čega je uhapšen i priveden u policijsku stanicu.

"Prilikom granične kontrole 32-godišnjak je policijskim službenicima na uvid dao vozačku dozvolu Republike Bugarske za koju je izražena sumnja u njenu vjerodostojnost. Zbog toga je uhapšen i priveden u policijsku stanicu", saopštili su iz PU brodsko-posavske.

Kriminalističkim istraživanjem potvrđena je sumnja da je vozačka dozvola falsifikovana. Prema navodima policije, on ju je navodno nabavio od nepoznate osobe na području Bugarske kako bi nezakonito stekao pravo da upravlja motornim vozilima.

Policija je utvrdila i da je automobilom upravljao prije nego što je stekao pravo na samostalno upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

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Protiv njega će biti podnesena krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanja dokumenata.

"Policijski službenici protiv 32-godišnjaka podnose krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela Falsifikovanje dokumenata", navode iz policije.

Protjeran

Osim krivične prijave, u upravnom postupku doneseno je rješenje o otkazu njegovog boravka u Hrvatskoj.

Naloženo mu je da zemlju napusti u roku od tri dana, uz zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca.

Zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja uručen mu je i prekršajni nalog na 1.386,36 evra, uz troškove postupka, prenio je portal "Nezavisne".