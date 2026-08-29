Motociklista (18) pregazio zeca, pa se zakucao u stub: Preminuo na licu mjesta

U Novom Čemincu u petak uveče dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo 18-godišnji motociklista iz Jagodnjaka.

Nesreća se dogodila oko 22:50 sati, kada se mladić svojim motociklom, belomanastirskih registarskih oznaka, kretao iz pravca zapada ka istoku.

Prema policijskom izvještaju, 18-godišnjak je tokom vožnje udario i pregazio zeca koji se nalazio na kolovozu. Zbog toga je izgubio kontrolu nad motociklom i prilikom kočenja udario u rasvjetni stub.

Hronika Haos u Bijeljini: Drogirao se usred kontrole pa napao i povrijedio policajca

Mladić je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće. U trenutku nesreće na glavi je imao propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu.

Policijski službenici Policijske stanice Beli Manastir obavili su uviđaj, a tijelo poginulog mladića je, po nalogu dežurnog zamjenika opštinskog državnog tužioca u Osijeku, prevezeno na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.

(Večernji.hr)