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Motociklista (18) pregazio zeca, pa se zakucao u stub: Preminuo na licu mjesta

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 10:33

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Мотоциклиста (18) прегазио зеца, па се закуцао у стуб: Преминуо на лицу мјеста
Foto: Envato/bialasiewicz

U Novom Čemincu u petak uveče dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo 18-godišnji motociklista iz Jagodnjaka.

Nesreća se dogodila oko 22:50 sati, kada se mladić svojim motociklom, belomanastirskih registarskih oznaka, kretao iz pravca zapada ka istoku.

Prema policijskom izvještaju, 18-godišnjak je tokom vožnje udario i pregazio zeca koji se nalazio na kolovozu. Zbog toga je izgubio kontrolu nad motociklom i prilikom kočenja udario u rasvjetni stub.

Полиција РС

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Mladić je od zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće. U trenutku nesreće na glavi je imao propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu.

Policijski službenici Policijske stanice Beli Manastir obavili su uviđaj, a tijelo poginulog mladića je, po nalogu dežurnog zamjenika opštinskog državnog tužioca u Osijeku, prevezeno na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.

(Večernji.hr)

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Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

poginuo motociklista

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