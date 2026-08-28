Muškarac (38) se javio u Hitnu zbog bolova u prsima i visokog pritiska: Poslat u čekaonicu, pa preminuo

Luka Palatinuš (38) iz Palovca u Međimurju iznenada je preminuo u noći između 19. i 20. avgusta u Županijskoj bolnici Čakovec, nakon što je zbog bolova u prsima i visokog krvnog pritiska došao na hitni prijem.

Njegov otac Stjepan Palatinuš tvrdi da je Luka već ranije dolazio zbog istih tegoba i pita se da li je njegov sin dovoljno ozbiljno shvaćen.

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"Luka je na hitni prijem te noći došao zbog visokog pritiska i bolova u prsima. To je bio njegov treći dolazak zbog istog problema. Smatram da ga nisu dovoljno ozbiljno shvatili", rekao je Stjepan za portal eMeđimurje.

Prema njegovim riječima, Luka je na hitni prijem stigao sa suprugom oko 23 časa.

"Luka je bio treća generacija muškaraca s moje strane koja je imala problema s pritiskom. Ja sam imao visok pritisak, moj otac je imao visok pritisak, a i Luka", ispričao je.

Otac tvrdi i da je Luka imao pritisak oko 200 i bolove u prsima.

"Ne znam, da sam ja ljekar i da mi mlad čovjek dođe s bolovima u prsima i pritiskom 200, ja bih ga ozbiljno shvatio", kazao je.

Prema njegovim riječima, dok su čekali, Luka je suprugu zamolio da mu donese hladne vode.

"Kada se vratila s vodom, Luke više nije bilo, a molio ih je da ga prime", ispričao je otac.

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Bolnica: Odmah je pregledan i zbrinut

Iz Županijske bolnice Čakovec za 24sata navode da je Luka Palatinuš na Objedinjeni hitni bolnički prijem primljen 19. avgusta u 22.34 časa.

"Odmah po dolasku pacijentu su uzeti anamnestički podaci s tegobama koje je sam pacijent navodio. U skladu s dobijenim podacima pacijentu je dodijeljena treća trijažna kategorija", naveli su iz bolnice.

Dodaju da je, uprkos tome što mu je dodijeljena treća trijažna kategorija, odmah pregledan, obrađen i medicinski zbrinut.

"Odmah je izvađena krv, izmjereni pritisak i puls, urađen EKG te je data inicijalna terapija", tvrde iz bolnice.

Oko 23.45 časova, nakon završenih laboratorijskih nalaza koji su, prema navodima bolnice, bili uredni, Luka je pozvan na kontrolni pregled.

Predloženo mu je ponovno vađenje krvi za sat vremena, nakon čega je upućen u čekaonicu.

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Ljekari ukazuju na značaj ponovljenih nalaza

Novinari 24sata razgovarali su s nekoliko ljekara koji nisu bili uključeni u Lukino liječenje.

Oni su ukazali na to da kod pacijenta koji dolazi zbog bolova u prsima i visokog krvnog pritiska treba razmotriti i mogućnost akutnog srčanog događaja.

Kako objašnjavaju, srčani udar nije uvijek moguće isključiti na osnovu prvog laboratorijskog nalaza.

"Kod srčanog udara važan je troponin, biomarker oštećenja srčanog mišića, ali njegova vrijednost ne mora biti povišena odmah nakon nastanka problema. Zato se, zavisno od vremena početka simptoma i kliničke slike, rade ponovljena mjerenja nakon određenog vremenskog intervala", objasnili su ljekari.

Dodaju da se samo na osnovu jednog urednog nalaza ne može sa sigurnošću isključiti srčani događaj, već je potrebno uzeti u obzir simptome, EKG, vrijednosti troponina i druge podatke.

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Zašto nije bio pod nadzorom?

Drugo pitanje na koje ukazuju ljekari odnosi se na nadzor pacijenta.

Ako postoji sumnja na ozbiljan srčani problem, posebno kod osobe koja se žali na bolove u prsima i ima izrazito visok krvni pritisak, važno je pratiti vitalne parametre, poput pritiska, pulsa, zasićenosti krvi kiseonikom i srčanog ritma.

"Srčani problemi ne moraju završiti samo postepenim pogoršanjem. Poremećaj srčanog ritma može nastupiti naglo i dovesti do gubitka svijesti i srčanog zastoja. Ključno je pitanje zašto pacijent nije bio pod nadzorom, već je poslan u čekaonicu", rekao je jedan od ljekara za 24sata.

Kako objašnjava, ako je pacijent priključen na monitor, poremećaj ritma ili zastoj srca može biti registrovan odmah, što omogućava medicinskom osoblju da reaguje bez odlaganja.

Reanimirali ga 50 minuta

Iz Županijske bolnice Čakovec naveli su da je do naglog pogoršanja Lukinog zdravstvenog stanja došlo oko 00.20 časova.

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Medicinsko osoblje pokušalo je da ga spasi, ali je, uprkos reanimaciji koja je trajala 50 minuta, preminuo.

Ljekari s kojima je razgovarao 24sata, a koji nisu učestvovali u njegovom liječenju, smatraju da okolnosti slučaja otvaraju pitanje da li je pacijent trebalo da ostane pod neposrednim medicinskim nadzorom dok je čekao dalju obradu.

Iz bolnice, s druge strane, ističu da je Luka odmah po dolasku pregledan, obrađen i medicinski zbrinut, te da su tadašnji laboratorijski nalazi bili uredni, prenosi 24sata.