Kuzmić: Srpska i resorno ministarstvo posebno ponosni kada vidi da ovakve objekte i porodične farme

Firma "Agro-farm" iz Pelagićeva je dokaz da se u Republici Srpskoj može graditi porodična proizvodnja, izjavila je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić nakon otvaranja novog proizvodnog objekta za tov pilića u ovom preduzeću.

Kuzmićeva je istakla da su Republika Srpska i resorno ministarstvo posebno ponosni kada vidi da ovakve objekte i porodične farme.

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"Prije 25 godina počeli su sa 2.000 pilića, danas imaju 360.000 samo u turnusu. Mogli smo da vidimo novu mehanizaciju, objekte sa svim biosigurnosnim mjerama, što je izuzetno važno", rekla je Kuzmićeva.

Istakla je da su oni kooperanti "Perutnine Ptuj", tako da proizvodi iz Republike Srpske završavaju širom Evrope i svijeta.

Čestitala je porodici Andrić i zahvalila što traju, opstaju i pokazuju da Republika Srpska ima budućnost.

Direktor "Andrić-farma" Predrag Andrić rekao je da su imali 320.000 pilića u jednom turnusu, a da su otvaranjem novog objekta povećali na oko 380.000 u turnusu.

"U decembru planiramo da pustimo još jedan objekat koji će imati kapacitet od 55.000. Sa ovim objektom otvaramo novi kompleks objekata za tov pilića, koji će brojati 600.000 pilića u turnusu, to jest 3.600.000 godišnje kroz dvije godine. Vrijednost investicije je 1.300.000 trenutno", pojasnio je Andrić.

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Istakao je da imaju vrhunsku opremu zahvaljujući kojoj može sve da se postigne.

(Srna)