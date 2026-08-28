Šojgu se oglasio o smrti Ratka Mladića

On je ukazao na nečovječne uslove u Haškom tribunalu kojima je bio izložen.

"Sa gorčinom sam primio vijest o smrti generala Ratka Mladića u haškim kazamatima. Nepravedna presuda koju je Ratku Mladiću izrekao Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i nehumani uslovi njegovog zatočeništva, predstavljaju drastičan primjer nepoštovanja međunarodnih pravnih normi i principa pravičnog i humanog tretmana zatvorenika", navodi se u njegovom telegramu, prenio je "Sputnjik".

Mladić je preminuo u četvrtak u Haškom tribunalu.