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Šojgu se oglasio o smrti Ratka Mladića

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 16:27

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секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви
Foto: Printscreen/Youtube/ATP

Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića njegovoj porodici i prijateljima.

On je ukazao na nečovječne uslove u Haškom tribunalu kojima je bio izložen.

"Sa gorčinom sam primio vijest o smrti generala Ratka Mladića u haškim kazamatima. Nepravedna presuda koju je Ratku Mladiću izrekao Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i nehumani uslovi njegovog zatočeništva, predstavljaju drastičan primjer nepoštovanja međunarodnih pravnih normi i principa pravičnog i humanog tretmana zatvorenika", navodi se u njegovom telegramu, prenio je "Sputnjik".

Mladić je preminuo u četvrtak u Haškom tribunalu.

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Tagovi :

Sergej Šojgu

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

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