Šojgu se oglasio o smrti Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je najdublje saučešće povodom smrti nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića njegovoj porodici i prijateljima.
On je ukazao na nečovječne uslove u Haškom tribunalu kojima je bio izložen.
"Sa gorčinom sam primio vijest o smrti generala Ratka Mladića u haškim kazamatima. Nepravedna presuda koju je Ratku Mladiću izrekao Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i nehumani uslovi njegovog zatočeništva, predstavljaju drastičan primjer nepoštovanja međunarodnih pravnih normi i principa pravičnog i humanog tretmana zatvorenika", navodi se u njegovom telegramu, prenio je "Sputnjik".
Mladić je preminuo u četvrtak u Haškom tribunalu.
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