Goran Talić: Spoj zdravstva, turizma i zdrave hrane može biti pokretač privrede Republike Srpske

Direktor JZU Instituta „Dr Miroslav Zotović“ dr Goran Talić poručio je u emisiji „Stav“ na K3 televiziji da Republika Srpska ima veliki razvojni potencijal u povezivanju zdravstva, turizma, termalnih resursa i proizvodnje zdrave hrane.

Talić je istakao da je riječ o konceptu koji se već razvija u okviru Instituta „Dr Miroslav Zotović“, a da bi njegovo šire strateško povezivanje moglo imati značajan uticaj i na privredni razvoj Republike Srpske.

„Spoj zdravstva, turizma i zdrave hrane je koncept koji treba razvijati i koji mi u Institutu već razvijamo. Termalna voda nam omogućava da sve to postignemo i da u budućnosti još intenzivnije radimo u ovom pravcu“, rekao je Talić.

Prema njegovim riječima, posebno mjesto u tom konceptu imaju termalni izvori kojih, kako je naveo, na prostoru Republike Srpske ima oko 200.

„Ako napravimo strateški pristup termalnoj vodi, ne razvijamo samo zdravstveni turizam. Pokrećemo i građevinski sektor, proizvodnju, poljoprivredu, turizam i druge djelatnosti koje mogu biti u funkciji tog koncepta“, istakao je Talić.

On je naglasio da termalna voda nema značaj samo za liječenje i očuvanje zdravlja, već i kao energetski resurs.

„Termalna voda služi za liječenje, ali može da služi i kao energent. Cijeli Institut ima sisteme hlađenja i zagrijavanja prostora uz pomoć termalne vode. To je potencijal koji moramo mnogo više koristiti“, rekao je Talić.

Slatina kao budući razvojni centar

Govoreći o razvoju Slatine, Talić je rekao da ima jasnu viziju kako bi ovaj prostor trebalo da izgleda u budućnosti.

„Ja imam viziju kako će Slatina izgledati u budućnosti. Ja to sve vidim. Slatina treba da bude budući mali grad. To je veliki državni projekat koji je dobio podršku predsjednika Dodika. Srpska će biti ponosna na taj projekat“, poručio je Talić.

Kako je naveo, budući razvoj Slatine trebalo bi da objedini više različitih sadržaja, među kojima će posebno mjesto imati zdravstveni, banjski i kongresni turizam.

„U tom budućem gradu biće zdravstveni turizam, kongresni turizam i brojni drugi sadržaji. To je projekat koji treba da poveže različite potencijale i stvori novu razvojnu cjelinu“, rekao je Talić.

Posebno je govorio o razvoju park-šuma i sadržaja namijenjenih prevenciji i rehabilitaciji.

Prema njegovim riječima, postojeći prostor za rekreaciju prostire se na oko 320 dunuma, dok se trenutno završava i druga park-šuma.

„Razvijamo sadržaje za prevenciju dijabetesa, oporavak kardioloških i pulmoloških pacijenata, duge staze za rekreaciju i šetnju. To nije samo prostor za pacijente, već koncept koji zdravlje, prirodu, rekreaciju i turizam stavlja u jednu cjelinu“, istakao je Talić.

Novi projekat Instituta

Talić je najavio i novi projekat Instituta „Dr Miroslav Zotović“, koji bi javnosti trebalo da bude predstavljen naredne sedmice.

„Novi projekat je spreman i biće prezentovan naredne sedmice. Izgradnja novog kompleksa trebalo bi da počne na proljeće“, najavio je Talić.

Govoreći o radu Instituta, naglasio je da je jedan od najvažnijih elemenata uspjeha kvalitetan medicinski kadar.

„Institut ima 121 ljekara, visoko kvalifikovanih stručnjaka. Mnogo ulažemo u njihov razvoj i obrazovanje, jer bez kvalitetnih ljudi nema ni kvalitetne zdravstvene ustanove“, rekao je Talić.

Dodao je da Institut ima korektne odnose i dobru saradnju sa srodnim zdravstvenim ustanovama u regionu, posebno u Srbiji i Sloveniji, što omogućava razmjenu iskustava i unapređivanje stručnog rada.

„Zotović“ je tim, a ne pojedinac

Talić je govorio i o načinu upravljanja Institutom, naglašavajući da uspjeh ustanove vidi prije svega kao rezultat rada kompletnog tima.

„Ključ uspjeha Instituta je u tome što pažljivo biramo rukovodioce i načelnike klinika. Oni odlično upravljaju sistemom. Nisam neko ko silom vodi ustanovu. Mi timski razvijamo koncept koji se zove "Zotović“, rekao je Talić.

Kao jednu od prepoznatljivih vrijednosti Instituta izdvojio je odnos prema pacijentima.

„Nas krase ljubaznost, osmijeh i pristupačnost. To je nešto što želimo da njegujemo i dalje“, istakao je.

„Ključ svega u zdravstvu su protokoli“

Govoreći o unapređenju zdravstvenog sistema Republike Srpske, Talić je posebno naglasio značaj standardizacije rada.

„Ključ svega u zdravstvu su protokoli. To mora da pokrene Ministarstvo zdravlja. Ključno je uvođenje standarda, standarda ASKVA-e i ISO standarda u zdravstvo“, rekao je Talić.

Prema njegovim riječima, jasno definisani protokoli i standardi omogućavaju ujednačen kvalitet zdravstvenih usluga, bolju organizaciju i veću odgovornost svih učesnika u sistemu.

Talić je naglasio i značaj saradnje sa institucijama Republike Srpske.

„Imam odlične odnose sa svim funkcionerima. Najviše komuniciram sa predsjednikom Dodikom, premijerom, ministrom finansija, ministrom zdravlja i drugim funkcionerima, ali zaista sa svima imam veliko međusobno uvažavanje i dobre odnose“, rekao je direktor Instituta „Dr Miroslav Zotović“.

Na kraju, Talićeva poruka iz emisije „Stav“ svodi se na ideju da zdravstveni potencijali Republike Srpske, posebno termalni resursi, ne treba da budu posmatrani samo kroz zdravstveni sistem, već kao osnova za širi razvojni koncept koji povezuje zdravstvo, turizam, energetiku, poljoprivredu, građevinarstvo i proizvodnju zdrave hrane.