Odustali od potpune zabrane: Evo šta EU sada planira za djecu

Evropska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da im pristupe uz pristanak roditelja, javio je list "Politiko", pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona.

U izvještaju se navodi da je potez Komisije uslijedio zbog pravnih pitanja i nesuglasica između članica EU.

"Odgađanje toga kada maloljetnici mogu da pristupe društvenim mrežama i fleksibilnost za roditelje koji odaberu drugačije biće korisni i kompatibilni sa osnovnim pravima", naveo je jedan od zvaničnika.

Među članicama EU nema saglasnosti u vezi sa starosnom granicom za korištenje društvenih mreža, i varira od 13 do 16 godina starosti, prenosi Srna