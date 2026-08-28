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Odustali od potpune zabrane: Evo šta EU sada planira za djecu

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 11:38

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Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .
Foto: pexels/Brian Jiz

Evropska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da im pristupe uz pristanak roditelja, javio je list "Politiko", pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona.

U izvještaju se navodi da je potez Komisije uslijedio zbog pravnih pitanja i nesuglasica između članica EU.

"Odgađanje toga kada maloljetnici mogu da pristupe društvenim mrežama i fleksibilnost za roditelje koji odaberu drugačije biće korisni i kompatibilni sa osnovnim pravima", naveo je jedan od zvaničnika.

Među članicama EU nema saglasnosti u vezi sa starosnom granicom za korištenje društvenih mreža, i varira od 13 do 16 godina starosti, prenosi Srna

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Tagovi :

Evropska komisija

društvene mreže

Brisel

Djeca

maloljetnik

promjene

zakon

zabrana

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