Treslo se tlo: Blaži zemljotres u Banjaluci!

Autor:ATV redakcija
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Na području Banjaluke jutros se osjetio zemljotres.
Kako navodi EMSC, zemljotres je bio jačine 2.4 stepena, a epicentar je bio osam kilometara sjeverozapadno od Banjaluke.
🔔#Earthquake (#zemljotres) M2.4 occurred 8 km NW of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 09:27:46). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 28, 2026
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Zemljotresi jačine do 2,4 stepena Rihterove skale spadaju u kategoriju zemljotresa koje većina ljudi uopšte ne osjeti, osim eventualno pojedinaca na višim spratovima zgrada.
Registruju ih isključivo seizmološki instrumenti i oni ne izazivaju nikakvu štetu na objektima ili infrastrukturi.
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