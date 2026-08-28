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Treslo se tlo: Blaži zemljotres u Banjaluci!

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 09:52

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Тресло се тло: Блажи земљотрес у Бањалуци!
Foto: EMSC

Na području Banjaluke jutros se osjetio zemljotres.

Kako navodi EMSC, zemljotres je bio jačine 2.4 stepena, a epicentar je bio osam kilometara sjeverozapadno od Banjaluke.

Zemljotresi jačine do 2,4 stepena Rihterove skale spadaju u kategoriju zemljotresa koje većina ljudi uopšte ne osjeti, osim eventualno pojedinaca na višim spratovima zgrada.

Registruju ih isključivo seizmološki instrumenti i oni ne izazivaju nikakvu štetu na objektima ili infrastrukturi.

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Tagovi :

Banjaluka

Zemljotres

seizmološki centar

potres

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