Treslo se tlo: Blaži zemljotres u Banjaluci!

Na području Banjaluke jutros se osjetio zemljotres.

Kako navodi EMSC, zemljotres je bio jačine 2.4 stepena, a epicentar je bio osam kilometara sjeverozapadno od Banjaluke.

Zemljotresi jačine do 2,4 stepena Rihterove skale spadaju u kategoriju zemljotresa koje većina ljudi uopšte ne osjeti, osim eventualno pojedinaca na višim spratovima zgrada.

Registruju ih isključivo seizmološki instrumenti i oni ne izazivaju nikakvu štetu na objektima ili infrastrukturi.