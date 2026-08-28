Nikola Žigić preminuo u kabini kamiona dok je čekao istovar

Autoprevoznik Nikola Žigić (69) iz Apatina preminuo je u srijedu u kabini svog kamiona, dok je čekao istovar u Novoj Crnji. Njegovo tijelo otkrio je kolega, koji je odmah pozvao Hitnu pomoć, ali su ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

"Taj kolega mi je ispričao da tati već ujutro nije bilo dobro, da je pao i da je dolazila hitna pomoć. Iako su mu, nakon pregleda, rekli da mora u bolnicu i predložili da ga odvezu, nije htio. Odgovorio im je da će još malo da odmori u kabini i da će mu poslije toga sigurno biti bolje. Kolegi je rekao da svojim kamionom ode na istovar i da će se vidjeti kad se vrati, a on malo da odspava. Međutim, kad se vratio, tata je, nažalost, već bio mrtav", kroz suze priča Nikolin sin, Mile.

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Smrt je, dodaje, konstatovala doktorica koja je istog jutra bila i na intervenciji, a sa kojom je razgovarao dan poslije tragedije, kada je otišao u Novu Crnju, kako bi pribavio dokumentaciju i obavio sve neophodne pripreme za prevoz očevog tijela do Apatina.

"Rekla mi je da je otac preminuo vrlo brzo nakon što su oni otišli, vjerovatno čim je prilegao u kabini. Da li bi preživeo da je pristao da ode u bolnicu, ne zna se. Jedino što znamo je da mu se ispunila želja da, kad god da dođe, smrt dočeka za volanom svog kamiona, koji je toliko volio", dodaje Mile.

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Porodica Žigić je došla u Apatin iz Ličkog Petrovog Sela, avgusta 1995. godine. Dovezli su se svojim kamionom, pošto je Nikola i u zavičaju radio kao autoprevoznik. Nastavio je time da se bavi i u novoj sredini, do posljednjeg dana.

Iza sebe je ostavio dva sina, kćerku i troje unučadi. Supruga mu je preminula prije 13 godina.

Sahrana Nikole Žigića biće u subotu u 18 časova na Gradskom groblju u Apatinu.