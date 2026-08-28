Kina u nezadrživom naletu: Inovacije vode zemlju u novu ekonomsku eru

Kineski indeks novih pokretača ekonomskog rasta porastao je za 12,5 odsto u prošloj godini, pri čemu indeks transformacije i nadogradnje i indeks razvoja zasnovanog na inovacijama zajedno čine skoro dvije trećine porasta, pokazuju podaci Instituta za statističke nauke Nacionalnog zavoda za statistiku /NBS/.

Indeks novih pokretača ekonomskog rasta dostigao je 153, pri čemu je vrijednost za baznu 2022. godinu postavljena na 100, prenosi Srna.

Sva četiri podindeksa porasla su u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci Instituta za statističke nauke.

Indeks transformacije i nadogradnje porastao je za 22,7 odsto, što je najbrži rast među četiri podindeksa i doprinio je ukupnom rastu indeksa sa 34,1 odsto, prenosi Kineska medijska grupa.

Indeks razvoja zasnovanog na inovacijama porastao je za 12,9 odsto, uz doprinos ukupnom rastu od 31,4 odsto, čime je njihov zajednički doprinos iznosio 65,5 odsto.

To pokazuje promjenu u odnosu na 2024. godinu, kada je mrežna ekonomija najviše doprinijela rastu, dok je transformacija i nadogradnja doprinijela sa 16,7 odsto.

Ljv Haići, šef Instituta NBS, naveo je u analizi da su novi pokretači rasta u Kini nastavili da rastu u 2025. godini, pri čemu inovacije igraju sve istaknutiju vodeću ulogu, dok transformacija i nadogradnja dobijaju na zamahu.

“Napredak u navedenim aspektima pomogao je Kini da ostvari novi napredak u visokokvalitetnom ekonomskom razvoju”, istakao je on.