Apokaliptične scene u Francuskoj, meteorolozi upozoravaju

Snažno nevrijeme pogodilo je u četvrtak region Pariza, donoseći jake udare vjetra, obilne padavine i grad.

Region Il-de-Frans, za koji je izdato narandžasto upozorenje zbog grmljavinskih oluja, suočio se sa izuzetno jakim vremenskim nepogodama kasno popodne.

Nevrijeme je dovelo do brojnih poremećaja željezničkog saobraćaja u ovom regionu, saopštila je nacionalna željeznica SNCF, prenosi BFMTV.

🚨 ALERTE GÉNÉRALE !



UN VIOLENT ORAGE ACCOMPAGNÉ D’UNE TEMPÊTE DE GRÊLE ET DE FORTES RAFALES DE VENT S’ABAT ACTUELLEMENT SUR L’ÎLE-DE-FRANCE 🤯

pic.twitter.com/TrP04qwobG — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) August 27, 2026

Oluja je dovela do pada brojnih stabala na željezničku mrežu, pa se očekuju kašnjenja u trajanju od 30 minuta do sat i 40 minuta, posebno za vozove Intersitis koji saobraćaju na deonici između stanica Pariz-Osterlic i Živizi, prenio je Figaro.

Nepogoda je u departmanu Sena i Marna donijela grad i izazvala žestoke udare vjetra.

U mestu Nanži zabilježena je brzina vetra do 130 kilometara na sat.

Meteorološka služba Meteo-Frans objavila je da je u mestu Melen za 30 minuta palo 25,8 litara kiše po kvadratnom metru, dok je u departmanu Sena-Sen-Deni, u Neji-sir-Marnu, za samo šest minuta palo 15 litara kiše po kvadratnom metru.

📹 A powerful storm has swept across parts of France, bringing severe hail and damaging conditions.



Footage captures large hailstones pounding a car with remarkable force as the storm moves through affected areas. pic.twitter.com/XTo5hoQD1t — Kurdistan 24 English (@K24English) August 28, 2026

Udari vjetra u mjestu Ševr dostizali su čak 142 kilometra na sat.

U departmanu Val de Marn nevreme je takođe pogodilo nekoliko gradova, uključujući Ivri-sir-Sen, Vitri-sir-Sen i Le-E-le-Roz.

Meteo-Frans je objavio da će se do večeri snažne grmljavinske oluje, koje su trenutno prisutne između Overnje i južne Burgundije, proširiti ka regionu Grand-Est, kao i na pogranične departmane regiona Oksitanija.

Meteorolozi su naveli da će tokom noći, oluje stići do planina Jura, ravnica departmana En i regiona Liona, prerastajući u grmljavinske oluje koje će potrajati do ranih jutarnjih sati.