Na Veliku Gospojinu, po starom vjerovanju, ovaj sastojak treba dodati u hranu

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Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 28. avgusta, obilježavaju Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Velika Gospojina. Jedan je od najznačajnijih praznika posvećenih Bogorodici, a vekovima ga prate običaji koji su se u različitim krajevima preplitali sa crkvenom tradicijom.
Velika Gospojina obilježava uspomenu na upokojenje Presvete Bogorodice i njeno uznesenje. Praznik se slavi 28. avgusta po gregorijanskom, odnosno 15. avgusta po julijanskom kalendaru, a njime se završava i dvonedjeljni Gospojinski post.
U narodnoj tradiciji ovaj dan posebno se vezuje za majke i djecu, zdravlje porodice, plodove zemlje i lekovito bilje. Među starim običajima izdvaja se jedan koji je lako sačuvati i danas: u hranu se stavlja bosiljak.
Bosiljak u srpskoj tradiciji ima posebno mesto i mnogo dublju simboliku od običnog začina.
Koristi se i u crkvenim obredima, a u narodnim vjerovanjima dugo je smatran biljkom blagoslova, zdravlja i zaštite. Zbog toga se za Veliku Gospojinu vezuje običaj da žene dodaju bosiljak u hranu koju pripremaju za porodicu, uz vjerovanje da na taj način prizivaju blagoslov Presvete Bogorodice i štite ukućane od zla.
Riječ je, naravno, o narodnom vjerovanju, a ne o crkvenom pravilu da se određeni sastojak mora staviti u hranu.
Ako želite da ispoštujete tradiciju, nekoliko listića svježeg ili malo sušenog bosiljka može se dodati jelu koje već pripremate, bez posebnog rituala.
Velika Gospojina pada u vrijeme kada sazrijevaju brojni letnji plodovi, pa su mnogi narodni običaji vezani upravo za zemlju, berbu i zahvalnost za ono što je tokom godine rodilo.
U pojedinim krajevima na ovaj dan se bere i blagosilja grožđe, kojem se u narodnoj tradiciji pripisuje simbolika novog života i blagodati.
Sa Velikom Gospojinom povezuje se i branje različitih trava. Nekada se verovalo da biljke ubrane na ovaj praznik imaju naročitu snagu, pa su ih žene čuvale i koristile tokom godine.
(Ona)
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