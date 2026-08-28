Na Veliku Gospojinu, po starom vjerovanju, ovaj sastojak treba dodati u hranu

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 28. avgusta, obilježavaju Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznato kao Velika Gospojina. Jedan je od najznačajnijih praznika posvećenih Bogorodici, a vekovima ga prate običaji koji su se u različitim krajevima preplitali sa crkvenom tradicijom.

Velika Gospojina obilježava uspomenu na upokojenje Presvete Bogorodice i njeno uznesenje. Praznik se slavi 28. avgusta po gregorijanskom, odnosno 15. avgusta po julijanskom kalendaru, a njime se završava i dvonedjeljni Gospojinski post.

U narodnoj tradiciji ovaj dan posebno se vezuje za majke i djecu, zdravlje porodice, plodove zemlje i lekovito bilje. Među starim običajima izdvaja se jedan koji je lako sačuvati i danas: u hranu se stavlja bosiljak.

Zašto se na Veliku Gospojinu u jelo stavlja bosiljak?

Bosiljak u srpskoj tradiciji ima posebno mesto i mnogo dublju simboliku od običnog začina.

Koristi se i u crkvenim obredima, a u narodnim vjerovanjima dugo je smatran biljkom blagoslova, zdravlja i zaštite. Zbog toga se za Veliku Gospojinu vezuje običaj da žene dodaju bosiljak u hranu koju pripremaju za porodicu, uz vjerovanje da na taj način prizivaju blagoslov Presvete Bogorodice i štite ukućane od zla.

Riječ je, naravno, o narodnom vjerovanju, a ne o crkvenom pravilu da se određeni sastojak mora staviti u hranu.

Ako želite da ispoštujete tradiciju, nekoliko listića svježeg ili malo sušenog bosiljka može se dodati jelu koje već pripremate, bez posebnog rituala.

Danas se tradicionalno bere i blagosilja grožđe

Velika Gospojina pada u vrijeme kada sazrijevaju brojni letnji plodovi, pa su mnogi narodni običaji vezani upravo za zemlju, berbu i zahvalnost za ono što je tokom godine rodilo.

U pojedinim krajevima na ovaj dan se bere i blagosilja grožđe, kojem se u narodnoj tradiciji pripisuje simbolika novog života i blagodati.

Sa Velikom Gospojinom povezuje se i branje različitih trava. Nekada se verovalo da biljke ubrane na ovaj praznik imaju naročitu snagu, pa su ih žene čuvale i koristile tokom godine.

(Ona)