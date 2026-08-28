POGINULA DVA RADNIKA: Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice

U teškoj nesreći na gradilištu autoputa A1 kod Zenice poginula su dva radnika, a treći je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Tragičnu informaciju je za portal Radiosarajevo.ba potvrdila Lejla Ekinović, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

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"Nesreća se dogodila prilikom izvođenja radova. Dva lica smrtno stradala na mjestu nesreće, a treće je prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica", kazala nam je Ekinović.

Ovaj portal piše i da je formirana uviđajna ekipa Sektora krim-policije, te je obaviješten tužilac. Potvrđeno je i da su stradali radnici državljani Bosne i Hercegovine.