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POGINULA DVA RADNIKA: Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 11:33

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ПОГИНУЛА ДВА РАДНИКА: Трагедија на градилишту аутопута код Зенице
Foto: JP Autoceste FBiH

U teškoj nesreći na gradilištu autoputa A1 kod Zenice poginula su dva radnika, a treći je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Tragičnu informaciju je za portal Radiosarajevo.ba potvrdila Lejla Ekinović, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

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"Nesreća se dogodila prilikom izvođenja radova. Dva lica smrtno stradala na mjestu nesreće, a treće je prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica", kazala nam je Ekinović.

Ovaj portal piše i da je formirana uviđajna ekipa Sektora krim-policije, te je obaviješten tužilac. Potvrđeno je i da su stradali radnici državljani Bosne i Hercegovine.

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Autoput

FBiH

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