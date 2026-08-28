Spaseno preko 3.200 ljudi u Nepalu

Nepalske spasilačke službe spasile su tokom poplava 3.253 ljudi, javio je novinski portal "Ratopati", pozivajući se na portparola Vlade Nepala Sasmita Pokarela.

U spasilačkim operacijama korišteno je 15 helikoptera, a četiri helikoptera dostavila su hranu i druge potrepštine stanovništvu poplavljenog područja, javlja RIA Novosti.

U poplavama u Nepalu poginulo je 475 ljudi, a stotine njih se i dalje vode kao nestale.

Vlasti kineske autonomne pokrajine Tibeta prijavile su pet smrtnih slučajeva, uz 558 nestalih, javio je Rojters.

Poplave je izazvalo obrušavanje stijena i pokretanje klizišta. Prema pojedinim izvorima, uzrok poplava mogao bi biti i zemljotres, koji se dogodio nakon obrušavanja stijena i zemlje u rijeku.

U poplavljenom području stvorilo se jezero, koje je danas počelo da se izliva, prenosi Srna.