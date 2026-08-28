Objavljen dramatičan snimak spasavanja iz Nepala

Autor:ATV redakcija
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Nepalska vojska objavila je snimak dramatičnog spasavanja dvojice ljudi iz tunela hidroelektrane u okrugu Rasuva, jednom od najteže pogođenih područja nakon katastrofalnih bujičnih poplava.
Na snimku se vidi kako vojnici izvlače dvojicu muškaraca prekrivenih blatom iz tunela, a zatim ih preko klizavog terena prepunog nanosa prenose niz strmu padinu. Jednog od spasenih vojnici su nosili na leđima.
Vojska je objavila da su akciju dodatno otežavali izuzetno nepristupačan teren i opasni uslovi na području pogođenom poplavama.
Nepalska vojska jutros je pojačala operacije potrage i spasavanja oko hidroenergetskih postrojenja u Rasuvi.
Na tom području, uz rijeku Trišuli, nalazi se nekoliko hidroelektrana i projekata u izgradnji, a poplave i odroni nanijeli su im veliku štetu.
Nepalski državni mediji ranije su izvijestili da se 60 radnika jednog hidroenergetskog projekta u izgradnji vodi kao nestalo nakon što je bujica teško oštetila gradilište.
U odvojenom slučaju nestalo je najmanje devetoro zaposlenih u dvije južnokorejske energetske kompanije koji su radili na hidroelektrani uz rijeku Trišuli.
Okrug Rasuva nalazi se uz granicu s kineskim Tibetom i jedno je od područja koja su najteže stradala u katastrofi.
Bujične poplave izazvane urušavanjem ledenjaka odnijele su mostove, puteve i čitava naselja, zbog čega se do brojnih lokacija može doći samo helikopterima.
Nepalska policija objavila je da je broj poginulih porastao na najmanje 475, dok potraga za nestalima i dalje traje.
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