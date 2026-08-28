Tramp kreće na venecuelansku naftu

Zvaničnici Trampove administracije rade na sporazumu kojim bi se obezbijedio dugoročni pristup dijelu venecuelanskih rezervi sirove nafte, rekli su u četvrtak izvori upoznati sa pregovorima, što bi na kraju moglo da snizi troškove uvoza nafte.

Očekuje se da će sporazum, koji bi uskoro mogao da bude potpisan i objavljen, biti sproveden tako da američkoj vladi omogući da obezbijedi grupu venecuelanskih naftnih polja za razvoj od strane američkih kompanija, naveli su izvori, dodajući da bi proizvodnja koja iz toga proistekne bila garantovana za Sjedinjene Američke Države.

SAD žele dugoročni pristup venecuelanskoj nafti

– Ovo je stvarno i o tome se razgovara na najvišim nivoima američke i venecuelanske vlade – rekao je jedan od izvora.

Drugi izvor rekao je da se kao pravni model za sprovođenje sporazuma razmatra „zakup“, nakon čega bi uslijedila aukcija ili tender za dodjelu svakog pojedinačnog polja američkim proizvođačima, javlja Rojters.

Na listi od 17 polja o kojima se pregovara, a koju je vidio Rojters, nalaze se nova, još nerazvijena polja u ogromnom pojasu Orinoko, kao i već razvijena područja oko jezera Marakaibo. Nekim od njih trenutno upravlja mala kineska kompanija čiji je ugovor potpisan tokom Madurove administracije.

Bijela kuća uputila je pitanja Ministarstvu energetike SAD. Ministarstvo za naftu Venecuele, državna naftna kompanija PDVSA i Ministarstvo energetike SAD nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. Venecuelanska ministarka za naftu Paula Henao nije bila dostupna za komentar.

Čak 17 naftnih polja predmet pregovora

Venecuela razmatra mogućnost da napusti Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK) dok jača veze sa SAD, objavio je Blumberg kasno u četvrtak. Venecuela, koja je 1960. godine bila među osnivačima organizacije, godinama nije ispunjavala kvote OPEK-a, pošto je njena državna naftna industrija trpjela zbog zapostavljanja i korupcije. SAD su dugo u sukobu sa OPEK-om zbog njegovog uticaja na cijene nafte.

Važeći propisi o ugljovodonicima u Venecueli, zemlji koja ima najveće rezerve sirove nafte na svijetu, ne predviđaju zakup naftnih područja, dok Ustav osnovne aktivnosti u toj industriji rezerviše za državu.

Nedavno reformisano zakonodavstvo o nafti omogućava upravljanje naftnim poljima kroz zajednička ulaganja i ugovore o podjeli proizvodnje. Venecuelanska vlada decenijama je sprečavala strane proizvođače da evidentiraju rezerve nafte u toj zemlji kao svoje.

Sporazum bi mogao da izazove pravne probleme

Iako potpuni detalji potencijalnog sporazuma između Vašingtona i Karakasa još nisu poznati, on bi mogao da pokrene ustavna pitanja i suoči se sa pravnim izazovima, navode stručnjaci.

Aksios je u četvrtak prvi objavio informacije o pregovorima i naveo da američki ministar energetike Kris Rajt planira put u Karakas već sljedeće nedjelje.

Otkako su SAD u januaru zarobile i uklonile sa vlasti bivšeg predsjednika Nikolasa Madura, Vašington pokušava da obezbijedi stabilan dotok venecuelanske sirove nafte za američke rafinerije, istovremeno podstičući američka ulaganja u energetsku industriju te članice OPEK-a, koja je ozbiljno oslabljena i trenutno proizvodi oko 1,25 miliona barela sirove nafte dnevno.

Administracija predsjednika Donalda Trampa suočava se sa pritiskom uoči izbora za Kongres na polovini mandata, zakazanih za kasnije ove godine, zbog rasta cijena benzina. Taj pritisak mogao bi da bude ublažen jeftinijim snabdijevanjem naftom i povećanjem proizvodnje. SAD takođe traže rješenja za obnavljanje svojih strateških rezervi nafte, uključujući mogućnost zamjene sirove nafte sa američkim proizvođačima.

Strateške rezerve nafte SAD trenutno sadrže oko 290 miliona barela nafte u podzemnim slanim pećinama, što predstavlja oko 41 odsto njihovog ukupnog kapaciteta. Nedostatak sredstava i tekuće održavanje rezervi ograničili su napore administracije da ih ponovo napuni nakon što su SAD posegle za njima poslije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, a zatim ponovo nakon početka rata sa Iranom u februaru.

(Telegraf)