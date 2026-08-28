Bivši izraelski premijer: Mojoj kćerki u Hrvatskoj odbili dati sladoled jer je iz Izraela

Bivši izraelski premijer Naftali Benet ispričao je anegdotu iz Hrvatske kada je njegovoj kćerki Abigail prodavac sladoleda na hrvatskom primorju odbio dati sladoled jer je rekla da je iz Izraela.

Benet je rekao da mu se Hrvatska oduvijek sviđa i da je često putovao s porodicom na more, pri čemu mu se posljednji put desila jedna, kako kaže, neprijatna situacija.

Ispričao je kako je njegova kćerka Abigail bila na hrvatskom primorju i doživjela neprijatnost kada joj nisu htjeli prodati sladoled jer je iz Izraela.

„Čekala je u redu, da dobije sladoled u Izraelu. Prodavac ju je pitao: jesi li ti iz Izraela? Ona mu kaže da jesam. I on joj uzima sladoled i kaže: „Izrael – ne“. Ona ga gleda i kaže mu: „Je*i se“. Veoma sam ponosan na nju. U Hrvatskoj ne očekuješ to“, rekao je Benet.

Benet je ovaj slučaj pripisao „okretanju javnog mnjenja“ protiv Izraela, što je, prema njegovom mišljenju, sve veći problem i izazov Izraela, prenosi Kliks.