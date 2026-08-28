Logo

Tramp: Putin neće napasti NATO zemlje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 07:38

Komentari:

0
Трамп: Путин неће напасти НАТО земље
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće napasti neku od zemalja NATO, a povodom spekulacija pojedinih medija da Rusija planira napade na Baltičke zemlje, članice NATO.

On neće napasti teritoriju NATO, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, govoreći o Putinu, prenio je Rojters.

Tramp je nešto ranije u telefonskom intervjuu za Aksios rekao da neće doći do takvog napada i da Retklif nije poslat u Moskvu da prenese bilo kakvu posebnu poruku, prenosi Tanjug.

– Retklif viđa svog ruskog kolegu jednom u šest mjeseci ili jednom godišnje. Imaju veoma dobar odnos. Nije bilo nikakve poruke i nije bilo ničeg neobičnog – rekao je Tramp.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Komentari (0)

Više iz rubrike

Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov otkrio detalje o visokim posjetama Moskvi iz SAD i Vatikana

2 h

0
Припадници војске Непала носе малу дјецу на сигурно заједно са члановима њихових породица након што су хеликоптером спасени из подручја одсјеченог усљед бујичних поплава у округу Нувакот у Непалу, у петак, 28. августа 2026. године.

Svijet

U Nepalu najmanje 469 mrtvih, skoro 1.500 nestalih: Traje velika potraga

2 h

0
Нуклеарна електрана

Svijet

Prvi put izmjerena nevidljiva emisija iz ugašenih nuklearnih reaktora

2 h

0
На овој фотографији од 19. новембра 2019. године, коју је објавила америчка морнарица, носач авиона USS Abraham Lincoln, лево, разарач противваздушне одбране HMS Defender и разарач са вођеним ракетама USS Farragut пролазе кроз Ормуски мореуз са крстарицом са вођеним ракетама USS Leyte Gulf.

Svijet

Trajni mir ili predah: Amerikanci šalju još jedan nosač aviona na Bliski istok

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

45

Kina u nezadrživom naletu: Inovacije vode zemlju u novu ekonomsku eru

09

44

Objavljen dramatičan snimak spasavanja iz Nepala

09

42

Bitno: Požari

09

42

Saks: "Ukrajina se raspada po dijelovima, njen poraz se nazire"

09

39

Policija u Bratuncu pronašla marihuanu, jedno lice uhapšeno

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima