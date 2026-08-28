Tramp: Putin neće napasti NATO zemlje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin neće napasti neku od zemalja NATO, a povodom spekulacija pojedinih medija da Rusija planira napade na Baltičke zemlje, članice NATO.
On neće napasti teritoriju NATO, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, govoreći o Putinu, prenio je Rojters.
Tramp je nešto ranije u telefonskom intervjuu za Aksios rekao da neće doći do takvog napada i da Retklif nije poslat u Moskvu da prenese bilo kakvu posebnu poruku, prenosi Tanjug.
– Retklif viđa svog ruskog kolegu jednom u šest mjeseci ili jednom godišnje. Imaju veoma dobar odnos. Nije bilo nikakve poruke i nije bilo ničeg neobičnog – rekao je Tramp.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu