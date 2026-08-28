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U Nepalu najmanje 469 mrtvih, skoro 1.500 nestalih: Traje velika potraga

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 07:14

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Припадници војске Непала носе малу дјецу на сигурно заједно са члановима њихових породица након што су хеликоптером спасени из подручја одсјеченог усљед бујичних поплава у округу Нувакот у Непалу, у петак, 28. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 469 života u Nepalu. Stotine ljudi i dalje se traže, a među nestalima je veliki broj stranih turista i hodočasnika.

Na tibetanskoj strani granice dosad su potvrđene najmanje tri žrtve, dok se 558 ljudi vodi kao nestalo, među kojima je 260 stranih državljana. Ukupno se na području Nepala i Tibeta više od 1.300 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Potraga se nastavlja u teško pristupačnim područjima, uz uništene ceste i mostove. Dodatnu opasnost predstavljaju jezera nastala iza nanosa blata i kamenja, čije bi pucanje moglo izazvati nove poplavne talase.

Katastrofu je izazvalo urušavanje stijenske podloge i dijela lednika visoko u Himalajima, nakon čega se ogromna masa vode, blata i stijena sjurila niz doline, prenosi Indeks.hr

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Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

žrtve

Poplava

Tibet

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