Tužba protiv TikTok-a: Traži se bolja zaštita mentalnog zdravlja djece

Vlasti Kalifornije namjeravaju da tuže društvenu mrežu Tiktok, zahtijevajući pojačanje mjera za zaštitu mentalnog zdravlja djece, rekao je glavni tužilac te savezne države Rob Bonta.

"Sada tužimo Tiktok i želimo da osiguramo da usvoji slične prakse i obaveze kao Meta. Želimo da svi u industriji preduzmu korake poput onih koje ta kompanija sada mora da preduzme na osnovu sporazuma o nagodbi, kako bi se zaštitilo mentalno zdravlje djece", rekao je Bonta.

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On je dodao da je Tiktok predložio mogućnost za postizanje nagodbe sa kalifornijskim vlastima van suda.

Meta je ranije saopštila da će platiti 18 milijardi dolara kako bi okončala sudski postupak koji su američki tužioci pokrenuli zbog izostanka mjera zaštite djece, izazivanja zavisnosti i uzimanja podataka korisnika.

(Srna)