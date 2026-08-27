Logo

Tužba protiv TikTok-a: Traži se bolja zaštita mentalnog zdravlja djece

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 22:34

Komentari:

0
Тужба против ТикТок-а: Тражи се боља заштита менталног здравља дјеце
Foto: Cottonbro studio/Pexels

Vlasti Kalifornije namjeravaju da tuže društvenu mrežu Tiktok, zahtijevajući pojačanje mjera za zaštitu mentalnog zdravlja djece, rekao je glavni tužilac te savezne države Rob Bonta.

"Sada tužimo Tiktok i želimo da osiguramo da usvoji slične prakse i obaveze kao Meta. Želimo da svi u industriji preduzmu korake poput onih koje ta kompanija sada mora da preduzme na osnovu sporazuma o nagodbi, kako bi se zaštitilo mentalno zdravlje djece", rekao je Bonta.

Борац

Fudbal

Evropska jesen već stigla u Banjaluku

On je dodao da je Tiktok predložio mogućnost za postizanje nagodbe sa kalifornijskim vlastima van suda.

Meta je ranije saopštila da će platiti 18 milijardi dolara kako bi okončala sudski postupak koji su američki tužioci pokrenuli zbog izostanka mjera zaštite djece, izazivanja zavisnosti i uzimanja podataka korisnika.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kalifornija

TikTok

tužba

Privatnost na internetu

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил њемачке полиције

Svijet

Porodica pod lupom policije: Muškarac ima tri žene, 32 djece i 25 unučadi

1 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Ukrajinski režim se ponaša sve bezobzirnije, izazivaju nuklearnu katastrofu

1 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Svijet

Alarmantni podaci iz Njemačke: 95 odsto šumskih požara izazove čovjek

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Svijet

Tramp o mogućnosti da Rusija napadne zemlje NATO-a

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

21

Marinović nakon velikog uspjeha: Kapa do poda

23

06

Željka Cvijanović čestitala Borcu plasman u Ligu konferencija

23

01

Zeljković: Večeras je ostvaren veliki uspjeh, ovo je poklon našim navijačima

22

49

Minić čestitao pobjedu banjalučkom Borcu

22

47

Dodik na terenu igračima čestitao igračima Borca plasman u Evropu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima