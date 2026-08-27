Tramp o mogućnosti da Rusija napadne zemlje NATO-a

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog mogućnosti da Rusija napadne zemlje NATO-a, prenosi portal "Aksios".

Tramp je osporio izvještaje da je posjeta direktora CIA Džona Retklifa Rusiji bila pokušaj da se Moskva upozori da ne napadne neku zemlju NATO-a i izrazio čuđenje zbog medijskih izvještaja o toj posjeti.

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"Retklif se sastaje sa svojim ruskim kolegom jednom u šest mjeseci ili jednom godišnje. Oni imaju veoma dobar odnos. Nije bilo nikakve poruke i ništa neobično se nije dogodilo", naglasio je američki predsjednik.

Neki evropski lideri ranije su izrazili zabrinutost da bi Moskva mogla, napadom ili drugim vojnim provokacijama, da testira Trampovu posvećenost klauzuli Alijanse o kolektivnoj odbrani.

(Srna)