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Tramp o mogućnosti da Rusija napadne zemlje NATO-a

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 20:40

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog mogućnosti da Rusija napadne zemlje NATO-a, prenosi portal "Aksios".

Tramp je osporio izvještaje da je posjeta direktora CIA Džona Retklifa Rusiji bila pokušaj da se Moskva upozori da ne napadne neku zemlju NATO-a i izrazio čuđenje zbog medijskih izvještaja o toj posjeti.

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"Retklif se sastaje sa svojim ruskim kolegom jednom u šest mjeseci ili jednom godišnje. Oni imaju veoma dobar odnos. Nije bilo nikakve poruke i ništa neobično se nije dogodilo", naglasio je američki predsjednik.

Neki evropski lideri ranije su izrazili zabrinutost da bi Moskva mogla, napadom ili drugim vojnim provokacijama, da testira Trampovu posvećenost klauzuli Alijanse o kolektivnoj odbrani.

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

Rusija

NATO

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