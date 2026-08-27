Kćerka čuvenog političara izvršila samoubistvo!

Kćerka bivšeg rumunskog političara Kazimira Joneskua Viktorija (22) pronađena je mrtva na farmi u opštini Mušatešti, u okrugu Arđeš, gdje je nekoliko dana boravila kod prijatelja.

Viktorija je tamo stigla 21. avgusta, a posljednji put je viđena u utorak uveče, oko 21 sat. U srijedu ujutru pronašla ju je osoba kod koje je boravila, koja je odmah obavestila policiju, piše "Observator Njuz".

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Prema prvim informacijama iz istrage, mlada žena, koja se borila sa depresijom, najvjerovatnije je izvršila samoubistvo vješanjem. Policija je u kući pronašla i oproštajno pismo u kojem je Viktorija tražila oproštaj od članova porodice.

Na mjesto događaja izašli su policajci i forenzičari. Tokom uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na to da je smrt nastupila pod drugim okolnostima. Tijelo 22-godišnjakinje biće poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Istraga je u toku.

Povodom tragične smrti mlade djevojke saopštenjem se oglasio i Policijski inspektorat okruga Arđeš.

"Tokom današnjeg dana, 26. avgusta, policiji u Kurtea de Arđeš prijavljeno je da je jedna mlada žena pokušala da izvrši samoubistvo dok se nalazila u objektu u opštini Mušatešti", piše na početku saopštenja i dodaje se:

"Na lice mjesta izašli su policajci Odsjeka ruralne policije Domnešti i utvrdili da su navodi potvrđeni.

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Nažalost, medicinska ekipa koja je stigla na lice mjesta konstatovala je smrt osobe, 22-godišnje djevojke iz Bukurešta".

Ko je Kazimir Jonesku?

Kazimir Jonesku je rumunski političar koji je bio aktivan na političkoj sceni nakon pada komunizma 1989. godine.

Bio je član Narodnog fronta spasa, političke formacije koja je nastala neposredno nakon revolucije, a tokom devedesetih godina obavljao je funkcije poslanika i senatora u rumunskom parlamentu.

Tokom političke karijere bio je povezan sa strankom Front narodnog spasa, a kasnije i sa drugim političkim strukturama proisteklim iz tog pokreta.

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Jonesku je godinama bio prisutan u rumunskom javnom i političkom životu, posebno u periodu tranzicije zemlje iz komunizma ka višestranačkoj demokratiji.

(Telegraf)