Dodik sa tribina bodri Borac u odlučujućoj utakmici

Zajedno sa Dodik je i predsjednik fudbalskih saveza Vico Zeljković.

U Banjaluci je počeo revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija između fudbalera banjalučkog "Borca" i islandskog "Vikingura".

"Borac" je stekao veliki kapital u prvom meču na Islandu pobijedivši domaćina 3:1 i na korak je od plasmana u grupnu fazu Lige konferencije.