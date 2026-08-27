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Dodik sa tribina bodri Borac u odlučujućoj utakmici

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 21:04

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Милорад Додик на утакмици Борца против Викингура
Foto: Borislav Zdrinja

Predsjednik Milorad Dodik prati sa tribina utakmicu revanš meč plej-ofa Fudbaleri banjalučkog Borca protiv islandskog Vikingura.

Zajedno sa Dodik je i predsjednik fudbalskih saveza Vico Zeljković.

U Banjaluci je počeo revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija između fudbalera banjalučkog "Borca" i islandskog "Vikingura".

"Borac" je stekao veliki kapital u prvom meču na Islandu pobijedivši domaćina 3:1 i na korak je od plasmana u grupnu fazu Lige konferencije.

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Milorad Dodik

Borac Vikingur

FK Borac

Liga Konferencija

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