Dodik sa tribina bodri Borac u odlučujućoj utakmici

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik prati sa tribina utakmicu revanš meč plej-ofa Fudbaleri banjalučkog Borca protiv islandskog Vikingura.
Zajedno sa Dodik je i predsjednik fudbalskih saveza Vico Zeljković.
U Banjaluci je počeo revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija između fudbalera banjalučkog "Borca" i islandskog "Vikingura".
"Borac" je stekao veliki kapital u prvom meču na Islandu pobijedivši domaćina 3:1 i na korak je od plasmana u grupnu fazu Lige konferencije.
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