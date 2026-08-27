Đajić stavio tačku na I: Evropska jesen je već u Banjaluci

Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u grupnu fazu Lige Konferencija nakon dvomeča protiv Vikingura u kojem su slavili sa ukupnih 6:2

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Drugo poluvrijeme

90 + 4' - To je to. Đajić je stavio tačku na I i donio evropsku jesen u Banjaluku

67' - GOOOOOOL - Borac melje. Nošen na krilima navijača banjalučki klub preokreće rezultat. Evropska jesen je na vidiku. Radost navijačima Velikana iz Platonove sada je donio Juričić

55' - GOOOOOOL - Borac izjednačava. Erera na sjajan način trese mrežu iz slobodnjaka

47' - Nevjerovatno šta je sada promašio Borčev napadač...

Tekao je napad po desnoj strani, na kraju je Savić proigrao Hiroša čiji je udarac odbranio Fridrikson, da bi iz neposredne blizine Juričić poslao loptu preko prečke...

46' - Počelo je drugo poluvrijeme

Prvo poluvrijeme

45' Poluvrijeme u Banjaluci. Nakon prvih 45 minuta Borac gubi rezultatom 1:0

30' Tražili su igrači Borca penal, ali sudija nije ništa svirao.

Fudbal Dodik sa tribina bodri Borac u odlučujućoj utakmici

22' Imali su gosti još dvije šanse, ali ostaje 1:0.

17' Vikingur vodi sa 1:0. Hrelju je lopta pogodila i prevarila Jurkasa.

10' Mreže miruju na Gradskom stadionu.

1' Počeo je meč u Banjaluci

Lešinari ATV

Treneri odredili početne postave:

BORAC: Jurkas, Jakšić, Majers, Karolina, Erera, Esiti, Hiroš, Jojić, Hrelja, Savić, Juričić. Trener: Vinko Marinović.

Vikingur: Fridrikson, Gunarson, Ekrot, Vatnhamar, Gudjonson, Andrason, Sigurdson, Trandarson, Magnuson, Ingimundarson, Tordarson. Trener: Selvi Otesen.