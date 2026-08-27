U Palama moguć pad pritiska i povremeni nestanak vode

Autor:ATV redakcija
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Na području opštine Pale pogoršana je hidrološka situacija zbog izuzetno visoke temperature, pa je u večernjim časovima mogući pad pritiska i povremeni nestanak vode, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija".
Razlog za nestanak vode i pad pritiska je u smanjenoj izdašnosti izvorišta i izrazitom povećanju potrošnje vode.
Iz "Vodovoda" apeluju da korisnici koriste vodu racionalno i odgovorno, kako bi nilo obezbijeđeno što stabilnije vodosnabdijevanje.
(Srna)
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