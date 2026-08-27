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U Palama moguć pad pritiska i povremeni nestanak vode

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 20:18

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сухе славине нема воде чесма
Foto: Pexel/ Zulfugar Karimov

Na području opštine Pale pogoršana je hidrološka situacija zbog izuzetno visoke temperature, pa je u večernjim časovima mogući pad pritiska i povremeni nestanak vode, saopšteno je iz preduzeća "Vodovod i kanalizacija".

Razlog za nestanak vode i pad pritiska je u smanjenoj izdašnosti izvorišta i izrazitom povećanju potrošnje vode.

Iz "Vodovoda" apeluju da korisnici koriste vodu racionalno i odgovorno, kako bi nilo obezbijeđeno što stabilnije vodosnabdijevanje.

(Srna)

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Tagovi :

Pale

Voda

Vodosnabdijevanje

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