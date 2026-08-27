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Odgođeni svi sadržaji u okviru manifestacije 'Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu'

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 20:07

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Сајам хране у Источном Новом Сарајеву.
Foto: ATV

Do daljeg su odgođeni svi najavljeni događaji u okviru manifestacije "Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu", saopšteno je iz Opštinske uprave.

U saopštenju se navodi da će javnost blagovremeno biti obaviještena o novom terminu održavanja manifestacije.

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Iz Opštinske uprave zahvalili su sugrađanima za razumijevanje.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

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Istočno Sarajevo

Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu

Istočno Novo Sarajevo

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