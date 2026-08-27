Odgođeni svi sadržaji u okviru manifestacije 'Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu'

Do daljeg su odgođeni svi najavljeni događaji u okviru manifestacije "Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu", saopšteno je iz Opštinske uprave.

U saopštenju se navodi da će javnost blagovremeno biti obaviještena o novom terminu održavanja manifestacije.

Tenis "Tenis Evropa" Turnir Ulazi U Završnicu: Mlade nade u borbi za trofeje u Banjaluci

Iz Opštinske uprave zahvalili su sugrađanima za razumijevanje.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.