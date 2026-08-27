Odgođeni svi sadržaji u okviru manifestacije 'Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu'

Autor:ATV redakcija
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Do daljeg su odgođeni svi najavljeni događaji u okviru manifestacije "Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu", saopšteno je iz Opštinske uprave.
U saopštenju se navodi da će javnost blagovremeno biti obaviještena o novom terminu održavanja manifestacije.
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Iz Opštinske uprave zahvalili su sugrađanima za razumijevanje.
Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
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