Požar na Trebeviću u potpunosti ugašen

Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, a ekipe će sutra ujutru obići teren i pregledati požarište, izjavio je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.

Vukadin je naveo da na požarištu još ima panjeva i suvih grana koji tinjaju u dubini, ali veoma malo.

"Ekipe su na terenu i ostaće do pravog mraka kako bi pokušale sve da završe i ostave nultu mogućnost da se požar ponovo aktivira i proširi", rekao je Vukadin.

On je istakao da je zbog kraškog terena moguće da u stijenama i zemlji ostane materijal koji duže vrijeme tinja, zbog čega će požarište biti ujutru pregledano.

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Prema njegovim riječima, gašenje požara trajalo je od 7.00 časova jutros, a u akciji je učestvovao veliki broj ljudi.

"U toku dana imali smo veliki broj ljudi, oko 90 do 100 pripadnika Šumskog gazdinstva `Sokolac`, naše tri do četiri ekipe sa oko 15 vatrogasaca, kao i Gorsku službu spasavanja iz Istočnog Starog Grada", naveo je Vukadin.

Požar na Trebeviću izbio je juče.

(Srna)