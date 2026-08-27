Požar na Trebeviću u potpunosti ugašen

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar na Trebeviću u potpunosti je ugašen, a ekipe će sutra ujutru obići teren i pregledati požarište, izjavio je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.
Vukadin je naveo da na požarištu još ima panjeva i suvih grana koji tinjaju u dubini, ali veoma malo.
"Ekipe su na terenu i ostaće do pravog mraka kako bi pokušale sve da završe i ostave nultu mogućnost da se požar ponovo aktivira i proširi", rekao je Vukadin.
On je istakao da je zbog kraškog terena moguće da u stijenama i zemlji ostane materijal koji duže vrijeme tinja, zbog čega će požarište biti ujutru pregledano.
Svijet
Neobičan problem u najvećoj nuklearki zapadne Evrope
Prema njegovim riječima, gašenje požara trajalo je od 7.00 časova jutros, a u akciji je učestvovao veliki broj ljudi.
"U toku dana imali smo veliki broj ljudi, oko 90 do 100 pripadnika Šumskog gazdinstva `Sokolac`, naše tri do četiri ekipe sa oko 15 vatrogasaca, kao i Gorsku službu spasavanja iz Istočnog Starog Grada", naveo je Vukadin.
Požar na Trebeviću izbio je juče.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
6 h1
Gradovi i opštine
9 h0
Gradovi i opštine
10 h0
Najnovije
Najčitanije
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Trenutno na programu