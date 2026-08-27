Istočno Sarajevo: Uzeli ste nam orla, ali ostalo je gnijezdo

Nakon vijesti o smrti Ratka Mladića, pitali smo građane Istočnog Sarajeva šta misle o njegovom odlasku.

"On je heroj. Kad je uhapšen, imali smo u njegovom rodnom Kalinoviku jedan natpis "Studenti sa Pala. Ukrali ste nam orla, ali ostalo je gnijezdo", kaže jedan građanin.

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Građani se posebno osvrću na nehumane uslove u zatvorskoj jedinici.

"Mnogo mi je žao. Šta je jadan doživio, gdje da umre. Je li zaslužio? Mnogi drugi su zaslužili, ali on nije", zaključuje sagovornica ATV-a.