Istočno Sarajevo: Uzeli ste nam orla, ali ostalo je gnijezdo

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nakon vijesti o smrti Ratka Mladića, pitali smo građane Istočnog Sarajeva šta misle o njegovom odlasku.
"On je heroj. Kad je uhapšen, imali smo u njegovom rodnom Kalinoviku jedan natpis "Studenti sa Pala. Ukrali ste nam orla, ali ostalo je gnijezdo", kaže jedan građanin.
Republika Srpska
Bijelić za ATV: Moramo se pokazati dostojni žrtve koju je podnio general Mladić
Građani se posebno osvrću na nehumane uslove u zatvorskoj jedinici.
"Mnogo mi je žao. Šta je jadan doživio, gdje da umre. Je li zaslužio? Mnogi drugi su zaslužili, ali on nije", zaključuje sagovornica ATV-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Najnovije
Najčitanije
18
35
18
34
18
26
18
23
18
22
Trenutno na programu