Logo

Minić obezbijedio poklone za prvačiće u Crkvini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:26

Komentari:

0
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obezbijedio je učenicima prvog razreda Osnovne škole "Srbija" u Crkvini kod Šamca knjigu "Cvrčkova Azbučica", koja će im pomoći da kroz igru proširuju znanja, izjavila je Srni direktor ove škole Radenka Mirosavljević.

Ona je navela da knjiga "Cvrčkova Azbučica" predstavlja zanimljiv i edukativan materijal koji će podstaći radoznalost prvačića i biti dragocjen pratilac njihovih prvih koraka u svijetu slova, čitanja i učenja.

"Ovaj poklon je ujedno i lijepa poruka da je ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje - ulaganje u budućnost Republike Srpske. U ime kolektiva naše škole upućujemo iskrenu zahvalnost Miniću na ovom vrijednom i pažljivo odabranom poklonu", rekla je Mirosavljevićeva.

Минић и Голубовић полагање вијенаца

Banja Luka

Minić, Golubović i Romić položili vijenac na spomenik Petru Kočiću

Ona je napomenula da će "Cvrčkova Azbučica" prvacima biti podstrek da zavole knjigu, učenje i otkrivanje novih znanja.

"Knjiga je najljepši poklon znanju, a znanje je najvrednije bogatstvo koje možemo darovati djeci. Hvala Vladi Srpske i premijeru što prepoznaju značaj dječijeg obrazovanja i što radost čitanja daruju našim najmlađima", poručila je Mirosavljevićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Šamac

Savo Minić

poklon

donacija

prvačići

Vlada Republike Srpske

Škola

Cvrčkova Azbučica

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Требиње пожар ватра гашење ватрогасци

Gradovi i opštine

U Trebinju nezdrav vazduh za osjetljive grupe stanovništva

2 h

0
Зупци пожар ватра гашење

Gradovi i opštine

Požar kod Trebinja „progutao“ 86 kvadratnih kilometara, vatrogasci i helikopter na terenu

2 h

0
Електро Бијељина добила сертификат за сервисирање и баждарење бројила

Gradovi i opštine

Elektro Bijeljina dobila sertifikat za servisiranje i baždarenje brojila

4 h

0
Саид Мехмедовић у пожару који је подметнут изгубио двије штале и сву стоку.

Gradovi i opštine

Said Mehmedović u požaru koji je podmetnut izgubio dvije štale i svu stoku

17 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

13

14

Objavljen spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu

13

12

Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

13

03

BORS: Nećemo učestvovati na Saboru demobilisanih boraca

12

58

Mozak ima svoj idealan termin za spavanje: Ako zaspite tada, dovoljno je samo 20 minuta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima