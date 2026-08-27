Minić obezbijedio poklone za prvačiće u Crkvini

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić obezbijedio je učenicima prvog razreda Osnovne škole "Srbija" u Crkvini kod Šamca knjigu "Cvrčkova Azbučica", koja će im pomoći da kroz igru proširuju znanja, izjavila je Srni direktor ove škole Radenka Mirosavljević.

Ona je navela da knjiga "Cvrčkova Azbučica" predstavlja zanimljiv i edukativan materijal koji će podstaći radoznalost prvačića i biti dragocjen pratilac njihovih prvih koraka u svijetu slova, čitanja i učenja.

"Ovaj poklon je ujedno i lijepa poruka da je ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje - ulaganje u budućnost Republike Srpske. U ime kolektiva naše škole upućujemo iskrenu zahvalnost Miniću na ovom vrijednom i pažljivo odabranom poklonu", rekla je Mirosavljevićeva.

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Ona je napomenula da će "Cvrčkova Azbučica" prvacima biti podstrek da zavole knjigu, učenje i otkrivanje novih znanja.

"Knjiga je najljepši poklon znanju, a znanje je najvrednije bogatstvo koje možemo darovati djeci. Hvala Vladi Srpske i premijeru što prepoznaju značaj dječijeg obrazovanja i što radost čitanja daruju našim najmlađima", poručila je Mirosavljevićeva.