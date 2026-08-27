Golubović: Gradska uprava Banjaluka nabavila školske uniforme bez konsultacija

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je Gradska uprava Banjaluka nabavila uniforme za pojedine škole u gradu bez odobrenog projekta od Ministarstva i konsultacija sa aktivima direktora i roditeljima.

"Najbitnije je istaći da u sve to nisu bili uključeni ni aktivi direktora, ni roditelji niti bilo ko od relevantne stručne javnosti. Posljednja dva dana zatrpani smo pozivima roditelja koji negoduju i ne žele da im djeca nose uniforme. I javnost i roditelji veoma su podijeljeni o tom pitanju", rekao je Golubović.

On je podsjetio da se Gradska uprava u martu obratila Ministarstvu u vezi sa projektom koji se tiče uniformi.

"Tada smo dali jasan i precizan odgovor i imamo uputstvo kojim je definisano kako se sprovode projekti u osnovnim i srednjim školama. Tada smo dali jasne instrukcije Gradskoj upravi i ukazali na sve nedostatke tog projekta. Do danas nismo dobili odgovor", rekao je Golubović novinarima u Banjaluci.

On je naveo da su ključna pitanja kako bi se projekat sprovodio, finansirao, koliko djece bi obuhvatio, zašto baš dvije škole i da li bi efekat bio pozitivan ili negativan?

Golubović je poručio da u Ministarstvu nemaju nikakav problem kada su dobre ideje u pitanju i da će ih uvijek razmotriti.

Gradska uprava Banjaluka nabavila je 450 kompleta đačkih uniformi za učenike prvih, drugih i trećih razreda osnovnih škola, ali nijedna škola još nije spremna da ih uvede u praksu, prenosi Srna.