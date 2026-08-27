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Zaprašivanje komaraca u Banjaluci: Postoji li opasnost od virusa Zapadnog Nila?

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Autor:

Milica Jagodić
27.08.2026 09:20

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Запрашивање комараца је мјера дезинсекције која се користи за смањење броја ових инсеката и спријечавање ширења болести.
Foto: pexel/Tanha Tamanna Syed, Garuda

Virus Zapadnog Nila širi se regionom, u pojedinim zemljama zabilježeni su prvi slučajevi oboljevanja. Poznato je da virus prenose zaraženi komarci, a jedna od mjera za njihovo suzbijanje jeste zaprašivanje.

Zaprašivanje larvi komaraca u Banjaluci počelo je u aprilu i obavlja se tokom cijele godine, Iz Eko bela koji je zadužen da ovu aktivnost, navode da je posljednje obavljeno 29. i 30. juna kao i da je sljedeći termin suzbijanja planiran za kraj avgusta ukoliko to dozvole vremenski uslovi.

Kako prepoznati gdje ima najviše komarca?

Jedan od načina kako biste znali gdje ih ima najviše i kakva je njihova brojnost, jeste metoda “uboda po satu” koja mjeri koliko komaraca u prosjeku pokuša da ubode čovjeka tokom jednog sata. Što je veći broj uboda, to je veća brojnost tj. aktivnost komaraca.

Takođe, postavljanje zamki sa suvim lednom, prilikom čega se postavljaju posebne zamke na mjestima gdje se očekuju komarci. Suvi led proizvodi ugljen-dioksid (CO₂), koji privlači komarce. Ova metoda se obično primjenjuje na tzv. “kritičnim mjestima” kao što je stajaća voda ili vinova loza.

Koliko efekat traje?

Nakon zaprašivanja efekat je prisutan do mjesec dana, što varira u zavisnosti od vremenskih uslova na određenom području, na koje mogu uticati i građani.

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“Građani mogu uticati na smanjenje brojnosti komaraca redovnim košenjem i održavanjem okućnice, zelenih površina, izbjegavanjem ostavljanje stajaćih voda u dvorištima i baštama, korištenjem repelenata, ugradnjom komarnika”, navode iz Eko bela.

Ipak, i pored sprovedenog zaprašivanja, pojedini građani se i dalje žale na veliki broj komaraca, posebno u večernjim satima.

Šta je virus Zapadnog Nila?

Virus Zapadnog Nila je zarazna bolest koju najčešće prenose zaraženi komarci.

Većina zaraženih nema simptome, dok se kod nekih javljaju temperatura, glavobolja, umor, bolovi u mišićima i zglobovima, mučnina i osip.

U rijetkim slučajevima virus može izazvati ozbiljne komplikacije poput upale mozga (encefalitis), meningitis, odnosno upalu ovojnica koje okružuju mozak, meningoencefalitis, akutnu mlohavu paralizu, odnosno iznenadnu slabost mišića koja može zahvatiti udove, a u težim slučajevima i mišiće potrebne za disanje.

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virus Zapadnog Nila

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Banja Luka

zaprašivanje komaraca

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