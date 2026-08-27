Adria sports conference: Prijave u toku, organizatori najavljuju sjajne panele

Bliži se početak drugog izdanja “Adria sports conference powered by Mozzart”, a uveliko su u toku prijave za prisustvo na tematskim panelima.

Adria sports conference i ove godine okupiće brojne velikane iz svijeta, sporta, marketinga, medija i biznisa, a u društvu panelista su Svetislav Pesić, Vitor Baija, Uroš Medić, Andrea Lekić, Marina Maljković, Nikolina Milić, Filip Filipović, Ivan Miljković, Nemanja, Ljubiša i Stefan Majdov, te Ćus Mateo.

“Veliko je interesovanje za prisustvo na panelima, a mi, ovim putem, pozivamo sve zainteresovane da se što prije prijave putem sajta www.adriconf.com, kako bi, na vrijeme obezbijedili svoje mjesto. Ulaz je potpuno besplatan na drugi dan konferencije tokom kojeg će biti održano pet panela u periodu od 10.00 do 15.00 časova, a uvjereni smo da će svi prisutni moći da saznaju nešto novo. Ponosni smo na društvo panelista koje smo okupili ove godine i to je još jedan dokaz da Adria sports conference nastavlja da raste.” poručili su organizatori.

Adria sports conference powered by Mozzart biće održana u Banjaluci (Ostrvo Stara Ada) , 2 - 3. septembra, a ulaz na prvi dan konferencije moguć je samo uz pozivnicu organizatora.

Drugi dan je besplatan uz prethodnu prijavu.