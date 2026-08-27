Carina prodaje 3.456 limenki Nektar piva, ovo je cijena

Carinska uprava Republike Hrvatske objavila je javnu prodaju čak 1.728 litara Nektar piva, odnosno 3.456 limenki od pola litra. Roba se trenutno nalazi u skladišnom prostoru na Graničnom prelazu Stara Gradiška, a početna cijena kompletne količine iznosi 1.728 evra.

Riječ je o 144 paketa, od kojih svaki sadrži po 24 limenke od 0,5 litara. Jednostavnim preračunavanjem, početna vrijednost odgovara cijeni od 50 centi po limenci.

Ipak, važno je naglasiti da Carina ne prodaje pojedinačne limenke po cijeni od 0,50 evra. Predmet javne prodaje je cjelokupna količina, a zainteresovani moraju ponuditi iznos veći od početnih 1.728 evra. Roba će pripasti ponuđaču koji dostavi najvišu važeću ponudu.

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U cijenu već uključene akciza i PDV

Carinska uprava navodi da je riječ o stranoj robi te da su u početnu cijenu uključena sva davanja potrebna za puštanje robe u slobodan promet u Hrvatskoj, uključujući akcizu i PDV.

Na javnoj prodaji mogu učestvovati fizička i pravna lica koja ispune uslove iz poziva i dostave potrebnu dokumentaciju.

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Garancija 172,80 evra

Za učešće je potrebno uplatiti garanciju u iznosu od 10 odsto početne vrijednosti, odnosno 172,80 evra. Rok za uplatu garancije je 4. septembar do 9.55 časova, dok se pisane ponude primaju istog dana do 10 časova.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, a cijena koju ponuđač navede mora biti viša od početnih 1.728 evra.

Ako dvije ili više osoba ponude isti najviši iznos, prednost će imati ponuda koja je ranije primljena.

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Pivo se može pogledati na Staroj Gradišci

Zainteresovani će robu moći da pogledaju 2. septembra od 9 do 10 časova, ali uz prethodnu najavu Područnom carinskom uredu Zagreb.

Carina naglašava da se prodaja sprovodi po principu „viđeno – kupljeno“, bez garancije.

Javno otvaranje i čitanje pristiglih ponuda zakazano je za 7. septembar u 9 časova u prostorijama Područnog carinskog ureda Zagreb na Robnim terminalima Jankomir. Rezultati će nakon toga biti objavljeni i na zvaničnim stranicama Carinske uprave.

(GPMaljevac)