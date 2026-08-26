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Četvorogodišnjeg dječaka ugrizao poskok

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 15:55

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Поскок снимљен на Бањ брду
Foto: Screenshot

Dramatične scene tokom odmora u Hrvatskoj. Četverogodišnjeg sina austrijske porodice ugrizao je poskok u petak, 21. avgusta, u kampu u Istri.

Dječak se igrao napolju i pomjerio mali kamen, ispod kojeg je bila zmija koja je ugrizla dijete, piše "Hojte".

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Prema istom izvoru, četvorogodišnjak je odmah primio medicinsku pomoć i prevezen je u bolnicu u Rijeci. Tamo je primljen na odjeljenje intenzivne njege za djecu, a ljekari su mu dali protivotrov.

Stanje stabilno

Navode da je dječakovo stanje stabilno i da je, srećom, dobro reagovao na liječenje.

Poskok je najotrovnija i najopasnija evropska zmija iz porodice 'ljutica'. Živi na kamenitim i sunčanim područjima južne Evrope i Male Azije.

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Ugriz može biti posebno opasan za djecu. Zbog njihove manje tjelesne težine, otrov može imati jači učinak na njih. Na sreću, u slučaju četvorogodišnjeg dječaka iz Austrije, medicinska pomoć je stigla na vrijeme.

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poskok zmija

Zmija

Zmija otrovnica

Hrvatska

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