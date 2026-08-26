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Crveni se mapa BiH, dva dijela posebno na udaru

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Autor:

Stevan Lulić
26.08.2026 16:07

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Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

Dva dijela Bosne i hercegovine na najvećem su udaru usljed crvenog meteoalarma koji je izdao Federalni hidrometeorološki zavod za petak, 28. avgust 2026. godine.

Upozorenje je upaljeno zbog visokih dnevnih temperatura koje će 28. avgusta zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu.

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Meteoalarm se odnosi na period od 11 do 17 sati, a prema prognozi, temperatura će biti većinom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Savjeti

Iz FHMZ-a, uz upozorenje, navode preporuke Svjetske meteorološke organizacije (SMO) da se preduzmu mjere zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura, zaštite građani i pomogne ugroženim osobama.

Метеоаларм за 28. август 2026. године
Meteoalarm za 28. avgust 2026. godine
Screenshot

Građanima se takođe preporučuje da djeluju u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, uz upozorenje da su mogući kvarovi u infrastrukturi.

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FHMZ navodi da se za sve dodatne informacije treba obratiti nadležnim institucijama.

Prema izvještaju EUmeteoalarma, regije Sarajevo i Mostar će posebno zahvatiti najavljeni toplotni talas.

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Tagovi :

meteoalarm

Upozorenje

vrućina

toplotni talas

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