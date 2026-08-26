I sutra sunčano i vruće: Evo kakve nas temperature očekuju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH i sutra se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, uz malu oblačnost, a temperatura vazduha biće i do 37 stepeni Celzijusovih.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 19, na jugu do 24, u višim predjelima od 12 stepeni, a dnevna od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 15, Kneževo, Mrakovica i Han Pijesak 23, Sokolac 25, Čemerno 26, Zvornik, Srebrenica i Gacko 28, Neum 29, Sarajevo i Prijedor 30, Banjaluka, Bijeljina i Doboj 31, Bileća 32, Trebinje 33, Višegrad 34, te Mostar 37 stepeni Celzijusovih.